Hasta 26 años de cárcel para los últimos reos de la trama golpista liderada por Bolsonaro

Brasilia, 16 dic (EFE).- La Corte Suprema de Brasil condenó este martes a entre ocho y 26 años de cárcel a los últimos cinco acusados del intento golpista tramado por el expresidente Jair Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años por lo que el tribunal calificó de «grave atentado contra la democracia».

La audiencia celebrada en la Primera Sala del Supremo fue la última del proceso referido a la conspiración que, según concluyó el tribunal, el líder de la ultraderecha urdió para intentar conservar el poder tras ser derrotado en las urnas por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022. EFE

