Hereu defiende que Europa necesita grandes grupos empresariales para competir globalmente

Bruselas, 26 feb (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se mostró este jueves partidario de favorecer la creación de grandes grupos empresariales europeos que puedan competir globalmente, pero defendió que debe mantenerse el principio de competencia en Europa.

En declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Industria de la Unión Europea, el ministro dijo que España, siendo siempre «fiel» a «cuidar el principio de competencia en Europa», considera «evidente que en este contexto político necesitamos el poder obtener grandes grupos europeos».

«España está para alcanzar este objetivo de tener grandes grupos europeos capaces de competir en este mundo global donde la globalización se ha regionalizado», afirmó Hereu preguntado sobre la revisión de las normas comunitarias de fusiones en la que trabaja el Ejecutivo comunitario, que se orienta hacia dar más margen para la creación de los llamados «campeones europeos» industriales.

Este punto será debatido hoy por los ministros de los Veintisiete a petición de Finlandia, que junto a los gobiernos de la República Checa, Estonia, Irlanda y Letonia, han presentado a sus socios un documento en el que expresan su rechazo a la posibilidad de relajar las normas sobre fusiones para favorecer la generación de estos grupos.

«La fortaleza global de Europa viene de unos mercados internos abiertos y competitivos, no de compañías a las que se ha permitido concentrarse en los mercados nacionales o europeos a expensas de la competencia», señalan los firmantes, que advierten, en particular, sobre el posible efecto en el sector de las telecomunicaciones si se suavizan las normas.

Los ministros de la UE debatirán asimismo sobre cómo eliminar barreras en su mercado interior, un punto en el que España defenderá «la idea de regular mejor, contraponiendo esto a la obsesión simplificadora por simplificar», según explicó Hereu.

En este sentido, abogó por profundizar en el mercado a través de una mayor homogeneización de sus normas y la elaboración de mejor regulación.

En cuanto a la discusión sobre el futuro Fondo de Competitividad que se incluirá en el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, España volverá a reclamar que todas las «ventanas» que tendrá el mismo cuenten con «líneas industriales» específicas. EFE

