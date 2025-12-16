Hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y posible pena de muerte

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa. EFE

