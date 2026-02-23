Homenaje en Francia al militante de extrema derecha golpeado hasta la muerte

Detrás de grandes retratos de Quentin Deranque, más de 3.000 personas desfilaron el sábado en Lyon, en el centro-este de Francia, para pedir «justicia» para el joven militante de extrema derecha radical golpeado hasta la muerte por miembros de la ultraizquierda.

La manifestación se llevó a cabo bajo fuerte vigilancia policial por temor a enfrentamientos.

Hubo discursos muy políticos contra «el izquierdismo» o «la violencia antifascista».

La prefectura del Ródano anunció su intención de llevar ante la justicia varios saludos nazis e insultos racistas y homófobos detectados en vídeos durante la marcha y publicados en redes sociales.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero, al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon, adonde había viajado para encargarse de la seguridad de un colectivo, Némesis.

A la cabeza de la manifestación había mujeres de Némesis con rosas blancas.

En algunos carteles se leía «la extrema izquierda mata», pero en general la marcha avanzó en calma.

Según la prefectura de la región de Rhone, la manifestación contó con 3.200 personas (3.500 según los organizadores).

La presidenta de Némésis, Alice Cordier, estaba presente, así como otros militantes identitarios. Uno de ellos, Raphaël Ayma, criticó «el sistema que mató a Quentin».

A última hora de la tarde, la marcha llegó a la calle donde Deranque fue golpeado. Allí se desplegó una gran pancarta negra con un símbolo cristiano antes de que la multitud se dispersara.

Según la prefectura, solo una persona fue detenida, por «porte de armas» (un cuchillo y un martillo).

El sábado por la mañana el presidente francés Emmanuel Macron llamó a «todo el mundo a la calma» y anunció una reunión del gobierno la próxima semana para «hacer un balance completo sobre los grupos de acción violenta que operan y tienen vínculos con los partidos políticos, sean cuales sean».

Quiere «ocultar su responsabilidad moral (…) en la explosión de la violencia de extrema izquierda», reaccionó el presidente del otrora Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN, ultraderecha), Jordan Bardella, quien recomendó a sus simpatizantes no participar en la marcha para no arriesgarse a «asociar» a su partido con la extrema derecha.

Seis hombres sospechosos de haber golpeado a Quentin Deranque han sido acusados de «homicidio voluntario» y un asistente del diputado del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault de «complicidad».

Son miembros o están vinculados a la Joven Guardia Antifascista, fundada en 2018, en particular por Arnault, y disuelta en junio por actos violentos recurrentes.

LFI se niega a pedir a su diputado que abandone el grupo en la Asamblea Nacional. La derecha y la ultraderecha exigen su dimisión.

