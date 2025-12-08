The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Honduras mantiene escrutinio estancado y el candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen sin cambios este lunes respecto al viernes, con Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderando con una ajustada ventaja.

Pese a que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación «inmediata» del escrutinio, paralizado desde el viernes por «problemas técnicos», los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial. EFE

ac/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR