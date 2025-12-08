Honduras mantiene escrutinio estancado y el candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza

1 minuto

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen sin cambios este lunes respecto al viernes, con Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderando con una ajustada ventaja.

Pese a que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación «inmediata» del escrutinio, paralizado desde el viernes por «problemas técnicos», los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial. EFE

