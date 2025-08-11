The Swiss voice in the world since 1935

Honduras sigue buscando embarcación pesquera con 18 personas desaparecidas en el Caribe

Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- La Marina Mercante y la Fuerza Naval de Honduras continúan este lunes con la búsqueda de un barco pesquero que desapareció desde el 19 de julio con 18 personas después de haber zarpado desde la isla de Guanaja, en el Caribe, hacia un banco de pesca.

El director de la Marina Mercante hondureña, Edgar Soriano, dijo a periodistas que se han hecho llamados a las regiones costeras de los países vecinos para ver si avistan algún indicio que indique dónde esta la embarcación y sus tripulantes.

Agregó que la Marina Mercante y la Fuerza Naval mantienen activos los protocolos de búsqueda del barco, el Lucky Lady.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, debido al mal tiempo y otros factores en días pasados, la Fuerza Aérea Hondureña suspendió su búsqueda, pero continúa el apoyo de la Fuerza Naval.

El Lucky Lady se dirigía hacia los bancos pesqueros de Rosa Linda, a unos 269 kilómetros al noreste del Cabo de Gracias a Dios, y según familiares de algunos pescadores, la última comunicación que tuvieron fue el 20 de julio, hacia las 03:00 horas locales (09:00 GMT).

Según las autoridades del país centroamericano, después de tres semanas de búsqueda en un área de unos 45.000 kilómetros cuadrados, no se ha hallado ningún rastro de la embarcación.

Al parecer el Lucky Lady no llegó a los bancos pesqueros de Rosa Linda, en los que faenan pescadores de otros países.

Los diferentes cuerpos de socorro y pescadores que han venido participando en la búsqueda de la embarcación no descartan que haya sufrido alguna falla mecánica, mientras que los familiares de las 18 personas también siguen clamando por ayuda internacional. EFE

