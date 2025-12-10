Honduras sin conocer presidente electo y Castro condena injerencia de Trump

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- Honduras sigue sin conocer el nombre del presidente electo una semana después de las elecciones del 30 de noviembre, mientras la mandataria saliente, Xiomara Castro, criticó este martes la injerencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien respalda al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, líder de los resultados preliminares.

«Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias», subrayó Castro en un discurso de inauguración de la nueva sede del poder judicial en el departamento de Olancho (este).

El escrutinio, que se ha interrumpido varias, una de ellas durante tres días está por entrar a una segunda fase, especial, la de verificar los votos de más de 2.700 actas inconsistentes.

La mandataria señaló que «la justicia es también el respeto a los valores democráticos», que en las elecciones ha habido «trampas, fraudes, manipulación del TREP» (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y «estas amenazas -en alusión a Trump- constituyen un ataque directo a la voluntad popular».

«Los conservadores de Washington han tomado la decisión de aliarse con el narcotráfico, con el crimen organizado y las maras que durante doce años y siete meses operaron con impunidad desde el propio Estado. Esas alianzas buscan restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a emigrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación», recalcó Castro.

Dijo además que el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien Trump indultó la semana pasada, «fue condenado a 45 años (de cárcel) por organizar un cartel de narcotráfico y por intereses políticos», y que «un día antes de las elecciones fue favorecido con el indulto presidencial» del jefe de la Casa Blanca.

Nasralla denuncia «fraude monumental»

«Podrán perdonarle la pena por sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida. Este 30 de noviembre mi gobierno dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara en las elecciones y fueran libres y transparentes, y reconozco que el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas», dijo la presidenta.

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció hoy un «fraude monumental» en las elecciones y exigió un escrutinio especial «acta por acta» ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el TREP.

Añadió que el «fraude monumental» está en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese ente se ha escrutado el 99,40 % de las actas con Asfura a la cabeza.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del CNE dejó los resultados con Asfura en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La candidata presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

La lentitud del conteo ha creado más incertidumbre y suspicacia que la que había antes de las elecciones, cuyos resultados, según la ley deben ser oficializados en un plazo de 30 días después de que la población ejerció sufragio.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció la continuidad de problemas técnicos en el recuento de votos y aseguró que los resultados no se vieron comprometidos.

Zelaya convoca a movilización de bases de Libre

Hall dijo a periodistas que la noche del lunes se presentaron «dos momentos de dificultad» en el sistema de contingencia 2, que fueron resueltos de manera rápida y sin afectar la divulgación de resultados, ocurridos cuando procesaban las actas de diputados correspondientes a dos departamentos.

Cayendo la tarde, un grupo de militantes del Partido Libre protestó en Tegucigalpa en rechazo a los resultados de las elecciones, que califican de un golpe electoral en marcha.

Los manifestantes, convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el centro de recepción y despacho de material del CNE.

La segunda fase del escrutinio, con al menos 2.773 actas con inconsistencias, se iniciará el miércoles.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldía, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

