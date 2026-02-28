Honduras y Ucrania buscan fortalecer relaciones en materia comercial y educativa

2 minutos

Tegucigalpa, 27 feb (EFE).- Honduras y Ucrania buscan fortalecer sus relaciones en materia comercial y educativa, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano, tras una reunión entre diplomáticos de ambos países en Tegucigalpa.

La subsecretaria hondureña de Política Exterior, Pamela Handal, recibió a la embajadora de Ucrania en Cuba, concurrente para Honduras, Iryna Kostiuk, quien fue acompañada por los embajadores de la Unión Europea en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier, y de Francia, Cedrid Prieto.

La reunión fue «con el propósito de fortalecer la relación bilateral con Ucrania a través del diálogo político y la consolidación de la cooperación bilateral», indicó escuetamente la Secretaría de Relaciones exteriores en redes sociales.

Señaló además que «el encuentro representa un primer paso para avanzar en una agenda en común orientada a dinamizar los vínculos en las áreas comerciales y educativa, reafirmando el compromiso de Honduras con una política exterior basada en el entendimiento mutuo, el intercambio constructivo y la generación de oportunidades compartidas».

El jueves, una delegación de Ucrania, encabezada por la embajadora Kostiuk, se reunió con empresarios hondureños en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, para tratar sobre temas de cooperación, comercio, tecnología e innovación.

En la reunión también participaron el embajador de la Unión Europea; el cónsul honorario de Ucrania en Honduras, César Elvir; y la cónsul honoraria de Ucrania en República Dominicana, Victoria Yakimova. EFE

