Hong Kong elige a la asamblea local tras mortal incendio

afp_tickers

2 minutos

Hong Kong acude el domingo a las urnas para elegir a sus legisladores bajo las reglas chinas de «solo para patriotas», en un proceso opacado por un reciente incendio en la ciudad, el más mortal en décadas.

Hasta poco antes de mediodía del domingo, la participación era de apenas 10,33%.

China modificó en 2021 el sistema electoral de Hong Kong a raíz de las masivas y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019. Las primeras elecciones bajo esas reglas, en 2022, tuvieron una participación históricamente baja de 30%.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, urgió a la gente a ir a votar.

«(Su) voto representa un voto que impulsa la reforma y un voto que protege a los afectados por el desastre», declaró Lee a periodistas después de sufragar.

Los candidatos suspendieron sus campañas luego del incendio del 26 de noviembre que arrasó un complejo de edificios de apartamentos en el norte de Hong Kong, donde murieron al menos 159 personas.

Una mujer que se identificó con el apellido Poon, cuya casa devoraron las llamas, comentó a la AFP que los nuevos legisladores «deben monitorear al gobierno» y que los responsables del siniestro deben ser «investigados a fondo».

La policía ha detenido a 15 personas de varias empresas de construcción por sospechas de homicidio en el incendio.

Antaño, las elecciones de Hong Kong se solían celebrar en medio de disputas ruidosas entre los bandos pro-China y prodemocracia, con los últimos generalmente ganando hasta 60% de los votos.

Pero con la ley de seguridad nacional que China impuso a la ciudad en 2020, numerosos legisladores prodemocracia fueron encarcelados y otros renunciaron o se exiliaron.

En 2021, China modificó el sistema electoral de Hong Kong para asegurar que únicamente los «patriotas» pudieran disputar los cargos legislativos.

Un total de 161 candidatos se disputan los 90 escaños del Consejo Legislativo, que funciona como un parlamento local y puede formular y modificar leyes.

La votación comenzó la mañana del domingo y deberá concluir a las 23H30 (15H30 GMT).

bur/mtp/mas/jvb