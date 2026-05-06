Hong Kong enviará por primera vez desde 1997 a todos sus legisladores a Pekín

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Hong Kong, 6 may (EFE).- El Consejo Legislativo de Hong Kong enviará del 19 al 25 de julio a la totalidad de sus 90 diputados a Pekín por primera vez desde la retrocesión de 1997, en un movimiento que evidencia el creciente alineamiento institucional del territorio semi autónomo con la estrategia nacional china y el XV Plan Quinquenal (2026-2030).

La presidenta del Legislativo, Starry Lee, anunció este miércoles que el viaje permitirá a los parlamentarios «comprender de primera mano los últimos desarrollos nacionales» y las directrices del proyecto económico que guiará el desarrollo del país en el próximo lustro.

La visita se enmarca en un ambiente político marcado por la aplicación del principio de «solo patriotas gobiernan Hong Kong», que ha transformado el sistema electoral y ha dado lugar a un Parlamento integrado exclusivamente por figuras consideradas leales a Pekín.

Lee afirmó que el desplazamiento facilitará la integración del territorio en la planificación nacional y contribuirá a la elaboración del primer plan quinquenal propio de la ciudad, cuyo borrador será sometido a consulta pública este año. No obstante, evitó confirmar si la delegación mantendrá encuentros con altos dirigentes del Gobierno central.

Dicho plan asigna a Hong Kong un papel clave como centro financiero internacional y plataforma para el desarrollo del ‘renminbi offshore’, la versión de la moneda china negociada fuera de China continental, al tiempo que insta a acelerar proyectos estratégicos y reforzar su integración en las cadenas de suministro del país.

Este acercamiento institucional se produce tras años de reformas impulsadas por Pekín que han redefinido el panorama político del territorio.

La Ley de seguridad nacional impuesta en 2020, tras las protestas masivas en favor de la democracia de 2019, marcó un punto de inflexión al ampliar el control del Gobierno central con el argumento de restaurar la estabilidad, mientras críticos sostienen que ha restringido libertades garantizadas bajo el principio de ‘un país, dos sistemas’.

Desde entonces, decenas de líderes prodemocráticos han sido encarcelados o han abandonado la urbe, mientras partidos políticos, sindicatos, medios independientes y organizaciones civiles han cesado sus actividades en medio de presiones legales y financieras.

Asimismo, las autoridades han intensificado la presión sobre activistas en el extranjero mediante órdenes de detención, recompensas económicas y sanciones como la cancelación de pasaportes y restricciones financieras.

La reforma electoral de 2021 introdujo un sistema de filtrado de candidatos por un comité afín al Gobierno, reduciendo a 20 los escaños elegidos por sufragio directo de un total de 90 y asegurando en la práctica el control político de Pekín. En las últimas legislativas, celebradas en diciembre, la participación se situó en torno al 32%.

En este contexto, la visita conjunta del Legislativo a Pekín es interpretada por analistas como un reflejo del proceso de integración política y económica de Hong Kong en China continental, en un escenario en el que, según los críticos, las diferencias institucionales y de libertades que definieron al territorio durante décadas continúan reduciéndose. EFE

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