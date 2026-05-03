Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)
LOS TITULARES
1. Trump revisará la propuesta de Irán
IRÁN GUERRA | Trump dice ahora que pronto revisará el plan de paz que le ha enviado Irán
– Irán afirma que Trump debe elegir entre operación militar “imposible” o “mal acuerdo”
– Wadephul urge a su homólogo iraní a renunciar a armas nucleares y a reabrir Ormuz
– Pekín bloquea sanciones de Washington contra cinco empresas chinas por vínculos con Irán
CLAVES | La propuesta iraní para poner fin a la guerra: qué incluye el plan de 14 puntos
– Al menos cinco muertos y once heridos en nuevos bombardeos israelíes contra el Líbano
– Ya son 2.679 muertos y 8.229 heridos por ataques israelíes en Líbano desde hace dos meses
2. Un tribunal israelí prorroga la detención de los activistas de la Flotilla
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla
– Flotilla insta a España y Brasil a intervenir tras extender Israel detención de activistas
3. Rusia y Ucrania intensifican ataques
UCRANIA GUERRA | Zelenski asegura que Ucrania ha atacado dos petroleros rusos en el puerto de Novorosíisk
– Ataque masivo con drones ucranianos causa un muerto en la región de Moscú
– Ucrania quiere duplicar los salarios de la infantería en una importante reforma militar
– Suecia aborda otro petrolero sospechoso de pertencer a la flota rusa en la sombra
– Rusia ataca con 268 drones Ucrania y bombardea con un misil balístico Mikoláyiv
4. La amenaza de la retirada de más soldados estadounidenses de Alemania
ALEMANIA EEUU | Las bases de EEUU en Alemania, su «punta de lanza» en Europa e importante motor económico
– Tusk: Lo último que necesitamos son conflictos dentro de la OTAN
5. La OPEP producirá más
OPEP+ REUNIÓN| La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios
6. El día de la Libertad de Prensa
LIBERTAD PRENSA | León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo
– Sindicato Periodistas Sudaneses acusa a las FAR de crímenes y de muerte de 26 periodistas
– ONG venezolana dice que «persecución» contra periodistas sigue y exige fin de la «censura»
– Francia sigue negociando con Argelia para liberar al periodista deportivo Gleizes
EL DATO DEL DÍA
RUSIA PETRÓLEO | Rusia ingresará 2.667 millones de dólares adicionales por el alto precio del crudo
NUESTROS TEMAS
OPERACIÓN ATALANTA | La fragata de la UE que custodia el Índico contra los envalentonados piratas de Somalia
MALI CONFLICTO | Opositor Mariko buscado por la junta de Mali defiende el diálogo con yihadistas y rebeldes (Entrevista)
EEUU TRUMP | La obsesión de Trump por su imagen: en billetes, monedas, instituciones y hasta pasaportes
PENDIENTES DE…
FRANCIA ELECCIONES | Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa (LFI), da una entrevista al canal TF1, en la que podría oficializar su candidatura a las presidenciales de 2027.
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