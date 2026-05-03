Hoy es noticia en el mundo (19:00 horas)

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LOS TITULARES

1. Trump revisará la propuesta de Irán

IRÁN GUERRA | Trump dice ahora que pronto revisará el plan de paz que le ha enviado Irán

– Irán afirma que Trump debe elegir entre operación militar “imposible” o “mal acuerdo”

– Wadephul urge a su homólogo iraní a renunciar a armas nucleares y a reabrir Ormuz

– Pekín bloquea sanciones de Washington contra cinco empresas chinas por vínculos con Irán

CLAVES | La propuesta iraní para poner fin a la guerra: qué incluye el plan de 14 puntos

– Al menos cinco muertos y once heridos en nuevos bombardeos israelíes contra el Líbano

– Ya son 2.679 muertos y 8.229 heridos por ataques israelíes en Líbano desde hace dos meses

2. Un tribunal israelí prorroga la detención de los activistas de la Flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

– Flotilla insta a España y Brasil a intervenir tras extender Israel detención de activistas

3. Rusia y Ucrania intensifican ataques

UCRANIA GUERRA | Zelenski asegura que Ucrania ha atacado dos petroleros rusos en el puerto de Novorosíisk

– Ataque masivo con drones ucranianos causa un muerto en la región de Moscú

– Ucrania quiere duplicar los salarios de la infantería en una importante reforma militar

– Suecia aborda otro petrolero sospechoso de pertencer a la flota rusa en la sombra

– Rusia ataca con 268 drones Ucrania y bombardea con un misil balístico Mikoláyiv

4. La amenaza de la retirada de más soldados estadounidenses de Alemania

ALEMANIA EEUU | Las bases de EEUU en Alemania, su «punta de lanza» en Europa e importante motor económico

– Tusk: Lo último que necesitamos son conflictos dentro de la OTAN

5. La OPEP producirá más

OPEP+ REUNIÓN| La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

6. El día de la Libertad de Prensa

LIBERTAD PRENSA | León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo

– Sindicato Periodistas Sudaneses acusa a las FAR de crímenes y de muerte de 26 periodistas

– ONG venezolana dice que «persecución» contra periodistas sigue y exige fin de la «censura»

– Francia sigue negociando con Argelia para liberar al periodista deportivo Gleizes

EL DATO DEL DÍA

RUSIA PETRÓLEO | Rusia ingresará 2.667 millones de dólares adicionales por el alto precio del crudo

NUESTROS TEMAS

OPERACIÓN ATALANTA | La fragata de la UE que custodia el Índico contra los envalentonados piratas de Somalia

MALI CONFLICTO | Opositor Mariko buscado por la junta de Mali defiende el diálogo con yihadistas y rebeldes (Entrevista)

EEUU TRUMP | La obsesión de Trump por su imagen: en billetes, monedas, instituciones y hasta pasaportes

PENDIENTES DE…

FRANCIA ELECCIONES | Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa (LFI), da una entrevista al canal TF1, en la que podría oficializar su candidatura a las presidenciales de 2027.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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