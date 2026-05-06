Hoy es noticia en el mundo (19:00h)
LOS TITULARES
1. Nueva propuesta estadounidense
IRÁN GUERRA | Irán estudia la propuesta estadounidense mientras Trump amenaza con más ataques
– Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo, según Axios.
– Irán crea un organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz.
– La guerra contra Irán es «ilegítima», dice el canciller chino a su homólogo iraní en Pekín.
– Francia envía a su portaviones al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva.
– El brent se desploma más del 7 % ante un posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán.
2. El crucero afectado por hantavirus atracará el sábado en Canarias
HANTAVIRUS CRUCERO | El crucero afectado por el hantavirus atracará el sábado en Tenerife para evacuar a los pasajeros.
CLAVES | ¿Cuál ha sido la progresión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius?
– Tres casos sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero y van a Países Bajos.
– Un hombre que viajó en el crucero MV Hondius es hospitalizado en Suiza por hantavirus.
– Francia sigue estrechamente a un francés que viajó en avión con una persona con hantavirus.
– Londres está «en contacto estrecho» con Madrid para apoyar evacuación médica de MV Hondius.
3. Ya se conoce el programa de la visita del Papa a España
PAPA ESPAÑA | El papa hablará en el Parlamento, visitará una cárcel en Barcelona, a personas sin hogar en Madrid y un centro de acogida de migrantes en Gran Canarias.
AGENDA | Programa del papa hora a hora del 6 al 12 de junio.
– Los obispos franceses preparan una visita del papa para finales de septiembre.
4. El juicio contra Evo Morales comienza el lunes
BOLIVIA JUSTICIA | El juicio contra Evo Morales por trata agravada de personas comienza el lunes en Bolivia. (Texto) (Foto)
5. El activista español-palestino suma una huelga seca a la de hambre y deja de beber agua.
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | El activista español-palestino Saif Abukeshek, detenido por Israel en aguas internacionales como parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza, suma una huelga seca a la de hambre y deja de beber agua desde hoy como medida de protesta. (Texto)
6. El japonés Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias
PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES | El estudio de animación Studio Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
EL DATO DEL DÍA
CLIMA SUPERNIÑO | Expertos estadounidenses estiman que hay un 25 % de posibilidades de que este año aparezca un ‘Superniño’ a partir de noviembre, un fenómeno que ocurre cuando las temperaturas oceánicas superan en más de dos grados centígrados el promedio histórico. El último fue en 2015. (Texto) (Foto)
EL PROTAGONISTA DEL DÍA
TED TURNER | Muere Ted Turner, fundador de CNN. (Texto) (Foto)
PERFIL | Ted Turner, el magnate que revolucionó la televisión con CNN y las noticias 24 horas. Por Jesús Centeno, desde Nueva York. (Texto) (Foto)
NUESTROS TEMAS
IRÁN GUERRA | La guerra provoca una crisis de escasez de medicamentos en Irán. Por Aydin Shayegan, desde Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)
PANAMÁ DICTADURA | Casi cuatro décadas después, persiste la deuda con las víctimas de la dictadura en Panamá. Por Rogelio Adonican Osorio, desde Ciudad de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)
CUBA VENEZUELA | Cuba y Venezuela, una relación entre interrogantes desde la captura de Maduro. Por Juan Palop, desde La Habana. (Texto) (Foto) (Vídeo)
PENDIENTES DE…
OPENAI JUICIO | En su séptimo día de sesiones, en el juicio de OpenAi se espera la comparecencia de Sam Altman, fundador de la compañía y otrora amigo de Elon Musk. (Texto)
R.UNIDO CINE | El Instituto de Cine Británico (BIF) premia al director Guillermo del Toro por su excepcional carrera. (Texto)
PERÚ ELECCIONES | El ultraderechista Rafael López Aliaga lidera una nueva protesta contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú. (Texto)
