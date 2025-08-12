HRW: La condena a 20 años de cárcel de líder opositor chadiano tiene motivos políticos

Nairobi, 12 ago (EFE).- La condena a veinte años de prisión firme contra el líder opositor y ex primer ministro chadiano Succès Masra se basó en «cargos con motivaciones políticas», denunció este martes la organización Human Right Watch (HRW).

«La sentencia dictada contra Succès Masra envía un mensaje alarmante a los críticos y demuestra la intolerancia del Gobierno chadiano hacia las críticas y los partidos políticos de oposición», dijo en un comunicado Lewis Mudge, director para África central de HRW.

«Los tribunales no deberían utilizarse para tales fines políticos (…) La condena de Masra ha frustrado las esperanzas de una oposición política significativa y un poder judicial independiente en Chad», añadió.

Así, el experto pidió a los socios de Chad a nivel regional y global que «denuncien esta sentencia políticamente motivada e insten a los líderes del país a cumplir sus promesas de manera democrática».

El opositor fue condenado el pasado sábado por el Tribunal de Apelaciones de Yamena, la capital, que también impuso al político y a decenas de coacusados el pago de 1.000 millones de francos CFA (más de 1,5 millones de euros) al Estado chadiano como indemnización.

Masra, de 41 años, fue declarado culpable de «difundir mensajes de carácter racista y xenófobo», de «asociación ilícita» y de complicidad en asesinato.

El opositor fue enviado a prisión preventiva el pasado 21 de mayo, después de ser detenido el día 16 en su domicilio, en el marco de una investigación por su presunta implicación en el ataque ocurrido el día 14 de ese mismo mes en la aldea de Mandakao, en la provincia de Logone Occidental (suroeste), que dejó 42 muertos -la mayoría mujeres y niños- y numerosas viviendas incendiadas.

También fueron juzgadas por su presunta implicación en la matanza otras 74 personas, la mayoría de ellas de la etnia ngambaye, a la que pertenece también Masra, líder del principal partido opositor del país, Les Transformateurs (Los Transformadores). De éstas, 64 fueron condenadas el sábado a la misma pena de prisión.

El arresto de Masra ocurrió después de que, a finales del pasado abril, instara al presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, a «modificar el rumbo para que el cambio deseado por el pueblo se haga realidad» y denunciara «cambios cosméticos» promovidos por el mandatario.

Déby Itno, también de 41 años, fue elegido con mayoría absoluta en las polémicas elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años.

El presidente había asumido el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, mariscal Idriss Déby Itno, muerto en combate con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de treinta años dirigiendo Chad con mano de hierro. EFE

