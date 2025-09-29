The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

HRW acusa al Gobierno de Tanzania de acosar y torturar a disidentes

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Nairobi, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Tanzania ha aumentado la represión contra la disidencia, atacando, acosando y torturando a seguidores de la oposición y críticos, alertó este lunes Human Rights Watch (HRW) a un mes de las elecciones generales del 29 de octubre.

«Las autoridades deben dejar de silenciar a las voces disidentes y a los medios y, en su lugar, emprender reformas significativas para garantizar unas elecciones libres, justas y creíbles», afirmó en un comunicado la investigadora sobre África de HRW Nomathamsanqa Masiko-Mpaka.

El Gobierno tanzano «debe tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de las elecciones de octubre, que actualmente corren un grave riesgo», añadió.

HRW documentó desde mediados de 2024 al menos diez casos en los que las autoridades del país acosaron, agredieron, secuestraron o torturaron a activistas de derechos humanos, miembros de partidos de la oposición, abogados y líderes religiosos.

Los hallazgos de la organización después de entrevistar en los últimos meses a 24 personas, incluyendo víctimas, «corroboran» las denuncias hechas por ONG locales en los últimos años.

El tanzano Centro Legal y de Derechos Humanos documentó unos cien casos de secuestros y desapariciones forzadas entre 2015 y febrero de 2025, mientras la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania registró, solo en 2024, 48 ataques contra defensores de derechos humanos, activistas y otras personas.

«El derecho a la vida de las personas que tienen opiniones diferentes a las del Gobierno está en peligro (…). Secuestros, desapariciones y algunos asesinatos son inexplicables», declaró a HRW un líder religioso atacado por su activismo.

Uno de los casos documentados sucedió cuando, el pasado 2 de mayo, individuos no identificados golpearon y secuestraron al activista opositor Mpaluka Nyagali, conocido como Mdude, en su residencia en Mbeya (suroeste). Nyagali sigue a día de hoy en paradero desconocido.

Otro ejemplo ocurrió el pasado 16 de junio, en Dar es Salam, capital económica del país, cuando desconocidos golpearon con una barra de metal hasta dejarlo inconsciente a Japhet Matarra, un crítico del Gobierno.

El Ejecutivo tanzano también ha reprimido a partidos opositores: Tundu Lissu, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), lleva en prisión preventiva desde su arresto el pasado abril y enfrenta cargos «falsos» de traición, un delito que puede acarrear pena de muerte.

Además, la Comisión Electoral Nacional Independiente -designada por la Presidencia y cuyas decisiones no se pueden apelar- descalificó a Chadema de la contienda, después de que el partido se negara a firmar el Código de Conducta Electoral al considerar que no incorpora reformas.

«No me siento seguro siendo un político en Tanzania. No me siento libre para criticar al Gobierno (…). Nos encontramos bajo constantes ataques de la Policía», declaró a HRW un opositor.

En total, 17 aspirantes presidenciales concurrirán el 29 de octubre, cuando la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, buscará la reelección como candidata del Partido de la Revolución (CCM), en su primera cita con las urnas desde que asumió el cargo en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU), han ocupado el poder desde la independencia del país en 1961. EFE

lbg/pa/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR