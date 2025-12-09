HRW critica uso de informes secretos para bloqueo de cuentas de organizaciones en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 9 dic (EFE).- Human Rights Watch (HRW) mostró este martes su preocupación por el congelamiento de cuentas bancarias sufrido por organizaciones indígenas y ambientalistas de Ecuador durante las protestas registradas entre septiembre y octubre tras la eliminación del subsidio al diésel.

La organización también criticó que las autoridades hayan recurrido a «informes secretos de inteligencia» para justificar estos bloqueos.

«Las autoridades han utilizado informes de inteligencia para congelar cuentas bancarias de varias organizaciones sociales. Estas medidas nunca deben utilizarse para atacar a organizaciones por su trabajo o detener protestas pacíficas», aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

En un comunicado, la ONG detalló que desde el 19 de septiembre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo gubernamental encargado de prevenir los delitos financieros, ordenó a la entidad reguladora del sector bancario que congele las cuentas bancarias de varias organizaciones sociales, así como las de sus líderes y miembros.

Investigadores de HRW entrevistaron a dieciséis personas, revisaron documentos de los procedimientos judiciales que impugnaban las medidas de bloqueo de cuentas contra veintiún organizaciones e individuos, y asistieron a dos audiencias en las que los jueces levantaron el bloqueo de las cuentas bancarias después de que las autoridades no presentaran ninguna documentación que justificara las medidas.

En esos procesos, HRW encontró que la UAFE citó informes de inteligencia al pedir que se congelaran las cuentas de organizaciones como Alianza Ceibo, lo que impidió que puedan tener acceso a fondos destinados a proyectos financiados por la Unión Europea.

Y que durante las audiencias personal del Centro Nacional de Inteligencia negó información sobre presuntas pruebas de irregularidades a los abogados y jueces.

La ONG señaló que la UAFE aplicó una disposición introducida por la Ley de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto de manera exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, que «permite congelar cuentas sin una orden judicial cuando se identifique indicios objetivos, graves y verificables de operaciones sospechosas».

En ese sentido, HRW recordó que Noboa había declarado públicamente que los fondos congelados iban a ser destinados a «desestabilizar al Gobierno» con manifestaciones, como las convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil.

«Las disposiciones que permiten el bloqueo de cuentas bancarias sobre la base de informes de inteligencia deben revisarse urgentemente para garantizar que se ajusten a la Constitución ecuatoriana y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», indicó HRW. EFE

cbs/eav