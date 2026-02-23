Huachipato se convierte en líder y Colo Colo escala al segundo lugar de la liga chilena

3 minutos

Santiago de Chile, 22 feb (EFE).- Huachipato se estableció este domingo como nuevo líder de la liga chilena al vencer a Palestino, tras el cierre de la fecha 4, en la que Colo Colo escaló al segundo lugar de la clasificación al derrotar a O’Higgins.

Los negriazules subieron a la cima de la tabla, al sumar nueve puntos, con su triunfo por 2-1 como frente al conjunto árabe, aprovechando que Deportes Limache cedió terreno con el empate 2-2 en su visita a Universidad de Chile.

La victoria de los acereros llega en el preámbulo a su encuentro de vuelta, el próximo martes, por la fase previa de la Copa Libertadores frente al venezolano Carabobo, que definirá el avance a la tercera ronda y en el que deben remontar la derrota por 1-0 sufrida en la ida.

Colo Colo se colocó como escolta de los siderúrgicos, también con nueve enteros y dos goles de diferencia, al sacar provecho de su tercer triunfo consecutivo al vencer a los celestes a domicilio por 0-1.

Los albos se impusieron con un gol del argentino Claudio Aquino, exjugador de Vélez Sarsfield, quien desde su llegada a Chile como refuerzo en 2025 no ha podido destacar.

El Cacique consiguió una victoria importante, tras arrastrar una larga crisis de resultados desde la temporada pasada, previo al superclásico que disputará en su estadio Monumental con Universidad de Chile, el próximo domingo.

“Son tres victorias que han logrado los chicos, sabemos viene un rival de toda la vida, que todo el mundo lo quiere ganar. Nos prepararemos para hacer un buen partido en casa con nuestra gente”, dijo el técnico albo, el argentino Fernando Ortiz.

Su rival, los laicos, llegarán al límite para el clásico, hundidos en la decimosegunda posición con tres puntos, aún sin haber ganado en cuatro jornadas y con el futuro en entredicho para el técnico argentino Francisco Meneghini, que llegó esta temporada.

Limache había retomado la cima la semana pasada con su segundo triunfo de local, pero de visita no ha tenido la misma efectividad y ahora se ubica tercero con ocho puntos.

La fecha favoreció a otro grande, Universidad Católica, que consiguió una contundente victoria en casa por 3-1 ante el Coquimbo Unido que es décimo, ratificando su buena racha en el Claro Arena.

Los cruzados, quintos con siete enteros, han conseguido ocho victorias de local en nueve duelos disputados desde la reinauguración de su estadio en agosto de 2025, y solo una derrota.

Además, su máximo goleador el argentino Fernando Zampedri marcó un doblete, que lo asienta como el líder con seis dianas entre los artilleros del campeonato, título que conquistó en las últimas seis campañas.

Ñublense venció en su visita a Unión La Calera por 0-1 y se ubica cuarto con ocho puntos, mientras que Audax Italiano recuperó terreno al ganar por 1-0 al colista Everton para llegar al sexto puesto con siete unidades.

Cobresal, séptimo, igualó 1-1 con Deportes Concepción, decimoquinto y en zona de descenso, y el otro recién ascendido de Concepción, el cuadro universitario, es octavo tras empatar a uno con La Serena. EFE

