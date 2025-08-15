Huelga judicial paraliza Níger tras disolución de sindicato y destitución de su líder

Niamey, 15 ago (EFE).- Los tribunales de Níger están paralizados desde este viernes y hasta nuevo aviso por una huelga convocada por uno de los principales sindicatos judiciales, en protesta por su disolución y por la destitución de su secretario general del cuerpo de la magistratura.

Según constató EFE, la huelga, organizada por el disuelto Sindicato Autónomo de Magistrados de Níger (Saman), tuvo un amplio seguimiento en los principales tribunales de la capital, Niamey, como el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelación.

«Salvo algunos magistrados del Ministerio Público, las oficinas de los jueces de instrucción permanecieron cerradas y no se celebraron audiencias», declaró a EFE un juez de instrucción de Niamey, quien añadió que la huelga también tuvo un fuerte seguimiento en el interior del país.

El secretario general de Saman, el juez Abdurrahman Bagna, fue destituido mediante un decreto presidencial como represalia por un comunicado emitido por su sindicato y en el que denunciaba su disolución «ilegal y arbitraria».

La tensión entre el sindicato y el Gobierno se agudizó este viernes con la destitución, por otro decreto presidencial, del juez Mahamadu Mussa, secretario general adjunto del Saman, por haber firmado el comunicado que convocaba la huelga.

El pasado 7 de agosto, el Gobierno de Níger emitió un decreto que disolvía los tres principales sindicatos del sector judicial: el Sindicato Autónomo de Magistrados de Níger (Saman), el Sindicato Independiente de Magistrados de Níger (Siman) y el Sindicato Nacional de Directivos y Agentes del Ministerio de Justicia (Snaj).

El pasado miércoles, el Colegio de Abogados de Níger inició una huelga de 48 horas para protestar contra la disolución «injustificada» de estos sindicatos por parte de la junta militar que gobierna el país desde julio de 2023.

La Asociación Nigerina Anticorrupción (ANLC), filial de la ONG Transparencia Internacional, también expresó su preocupación por la medida en un comunicado difundido el martes.

Antes de la disolución de estos tres sindicatos judiciales, otros cuatro del sector público, incluido el de aduanas, fueron igualmente disueltos por la actual junta militar sin ofrecer ninguna justificación. EFE

