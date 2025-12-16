Hungría comprará 2.000 millones de m3 de gas a la estadounidense Chevron en cinco años

2 minutos

Budapest, 16 dic (EFE).- Hungría, con un consumo anual de 8.500 millones de metros cúbicos, comprará un total de 2.000 millones de m3 de gas natural licuado (GNL) en los próximos cinco años de la empresa estadounidense Chevron, un promedio de 400 millones anuales, informó el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

«En los próximos cinco años el sistema energético de Hungría incluirá 2.000 millones de m3 de gas líquido de origen estadounidense, algo que hasta el momento no ha sucedido», afirmó el ministro tras entrevistarse en Budapest con el subsecretario de Energía de EE.UU, James Danly.

Hungría está interesada en la diversificación de fuentes y rutas de la adquisición de fuentes de energía, afirmó Szijjártó, según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores, que no especifica detalles sobre el precio de la adquisición.

Hungría, cuyo Gobierno, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán es el líder comunitario más aliado de Moscú, importa de Rusia el 85 % del gas y el 65 % del petróleo que consume.

El país centroeuropeo es, junto a Eslovaquia, uno de los miembros de la Unión Europea (UE) que se opone a las sanciones energéticas de la Comisión Europea contra Rusia por su ataque a Ucrania, así como a la prohibición de importación de gas y crudo ruso desde 2027.

El ministro volvió a criticar estas medidas y opinó que «Bruselas quiere cortar ciertas fuentes de energía y vías de transporte», en alusión a los gasoductos y oleoductos que unen Rusia con Europa.

El pasado septiembre el mismo Szijjártó anunció un contrato para comprar entre 2026 y 2036 a la petrolera británica Shell un total de 2.000 millones de m3, como parte de la estrategia para reducir la dependencia energética de Rusia.

El ministro agradeció hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, aliado también de Orbán, por haber concedido a Hungría una excepción de las sanciones de Washington contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

«Ahora estamos en una situación en la que Washington contribuye a la seguridad del suministro energético de Hungría, mientras que Bruselas la socava constantemente», añadió. EFE

mn/as/psh