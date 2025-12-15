Hungría demanda al TJUE por la multa que le impuso por violar la norma europea de asilo

Budapest, 15 dic (EFE).- El Gobierno húngaro demandó este lunes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el perjuicio económico que le ha causado la millonaria multa que esa corte le impuso el pasado año por negarse a cumplir una sentencia sobre la violación de la normativa comunitaria en materia de asilo.

El ministro de Justicia, Bence Tuzson, anunció en redes sociales que Hungría «demanda al TJUE ante el TJUE» por «indignante» sanción de 200 millones de euros más un millón diario por cada día que incumpla la sentencia.

«Tenemos razón, porque en el fallo hay varios errores y también es injusto», opinó el ministro.

El TJUE sentenció en diciembre de 2020 que Hungría no había respetado el derecho comunitario sobre los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En junio de 2024 el mismo tribunal dictaminó que Budapest seguía sin ejecutar la sentencia, por lo que le impuso esa multa.

Este último fallo no puede ser recurrido, por lo que el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha decidido ahora presentar una demanda por el daño que ha causado a Hungría.

Según el ministro, el TJUE no ha cumplido con su obligación de justificar el monto de la multa y ha violado los principios de igualdad de los Estados miembros, de seguridad jurídica y de transparencia.

Tuzson dijo que «si una institución europea causa daños a un Estado miembro, está obligada a indemnizarlo», según recoge el portal Hvg.hu.

El pasado febrero Orbán, muy contrario a la inmigración, afirmó que pagar la multa diaria de un millón de euros sale «más barato que aceptar inmigrantes».

Con todo, el Gobierno húngaro se niega abonar la multa, por lo que la Comisión Europea (CE) ha deducido el importe de los pagos del presupuesto comunitario a Hungría.

Orbán dijo recientemente que no cumplirá el pacto migratorio de la UE afirmando que su país «ya gasta lo suficiente en la protección de las fronteras exteriores de la Unión».

Hungría es uno de los países que más se beneficia de su pertenencia a la UE, al recibir unos 4.000 millones de euros más de lo que aporta al presupuesto común.

Los Veintisiete han alcanzado un acuerdo político para apoyar en 2026 con reubicaciones y ayuda financiera a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria, entre lo que se cuenta España. EFE

