Iglesia Católica keniana cambia el vino de misa para evitar su venta en tiendas seculares

2 minutos

Nairobi, 10 oct (EFE).- La Iglesia Católica keniana ha cambiado el vino usado en las misas, informó el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia (KCCB, en inglés), una medida tomada, según confirmaron fuentes eclesiásticas, porque el utilizado hasta ahora estaba ampliamente disponible en establecimientos seculares.

«A partir de hoy, este vino ya no se usará en todas las misas sagradas de nuestras iglesias en Kenia. Ahora, tenemos un nuevo vino que ha sido aprobado por la KCCB», reveló el presidente del organismo, el arzobispo Maurice Muhatia Makumba, de la diócesis de Kisumu (oeste).

Según reportan este viernes medios locales, Makumba hizo este anuncio el pasado día 4, en la celebración de la Jornada Nacional de Oración que la Iglesia Católica del país africano organiza de manera anual.

En ese acto solemne, que tuvo lugar en esta ocasión en el Santuario Mariano Nacional de Subukia, en el condado de Nakuru (centro), Makumba mostró el nuevo vino que usarían los católicos kenianos, que proviene de Sudáfrica.

Aunque el arzobispo no detalló los motivos para este cambio, fuentes eclesiásticas aseguraron al diario keniano Daily Nation que el cambio se debe a que la Iglesia quiere evitar la amplia disponibilidad del alcohol empleado hasta ahora en establecimientos como supermercados o licorerías.

Según este medio, una botella de 750 centilitros del nuevo vino seleccionado tiene un contenido alcohólico del 17 %, ligeramente por debajo del 18 % de la bebida anterior.

«El fruto de la vid y del trabajo de las manos humanas se convertirá en nuestra copa de alegría. Cumple con los requisitos del Derecho Canónico, está certificado y aprobado para la celebración de la santa misa», señala la etiqueta del nuevo vino.

Gran parte de los cristianos de Kenia son católicos -cerca de 10 millones de personas o más de un 20 % de la población, según datos gubernamentales de 2019-, mientras el resto forma parte de otras confesiones, como la anglicana, la presbiteriana o iglesias evangélicas. EFE

lbg/cg