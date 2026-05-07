Illa confía en aprobar los presupuestos para «generar prosperidad» en Cataluña

4 minutos

Carmen Menéndez Cobos

Lyon (Francia), 7 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, aseguró este jueves que confía en que Cataluña tenga presupuestos antes de que termine el actual periodo de sesiones y defendió que su Govern trabaja para «generar prosperidad», la «mejor receta» para fortalecer la sociedad y el sistema institucional, dijo, frente al ascenso de la extrema derecha.

En una entrevista con EFE en Lyon (sureste), donde viajó para preparar el relevo de la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, que ejerce ahora Cataluña, Illa abordó cuestiones como la negociación con ERC, la economía catalana, la situación internacional o la crisis del hantavirus.

Sobre los presupuestos catalanes de 2026, insistió en que mantiene la confianza en alcanzar un acuerdo con Esquerra Republicana después de semanas de negociaciones y tensión política entre ambos socios parlamentarios.

«Estamos trabajando. El acuerdo al que llegamos es que vamos a trabajar conjuntamente, lo estamos haciendo, en este caso con Esquerra Republicana, y yo tengo confianza en que vamos todos a cumplir lo que en su día acordamos, que es que en este periodo de sesiones haya un presupuesto en Cataluña», afirmó.

Illa vinculó además esa estabilidad presupuestaria con la necesidad de reforzar el modelo económico catalán en un contexto internacional marcado por la incertidumbre comercial y tecnológica.

Preguntado por las tensiones económicas globales y el impacto que pueden tener sobre Cataluña, el presidente de la Generalitat defendió la capacidad de adaptación de la industria catalana y reivindicó el peso económico de las regiones industriales europeas.

«La industria catalana, como la industria de esta región (Auvernia-Ródano-Alpes), como la industria de Baden-Württemberg o de Lombardía, conjuntamente representamos un 10 % del PIB europeo», señaló en alusión a las regiones que integran los Cuatro Motores para Europa.

«Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva situación que hay, a las situaciones cambiantes que hay, y seguir fortaleciendo nuestro modelo económico y nuestro modelo industrial», añadió.

La entrevista tuvo lugar después de la visita de Illa al Campus Région du Numérique, un gran polo francés de industria 4.0 situado en Charbonnières-les-Bains, a las afueras de Lyon, donde el presidente regional conoció proyectos vinculados a inteligencia artificial, automatización industrial, ciberseguridad y análisis de datos aplicados a la producción.

Illa defendió durante la visita la necesidad de reforzar la cooperación entre regiones europeas y aseguró que estas «tienen que jugar un papel activo» en el fortalecimiento de la Unión Europea.

«Necesitamos más que nunca fortalecer el proyecto europeo trabajando conjuntamente», afirmó el socialista sobre la alianza de los Cuatro Motores, que agrupa a Cataluña, Baden-Württemberg, Lombardía y Auvernia-Ródano-Alpes.

En clave interna catalana, Illa evitó dramatizar el ascenso de Sílvia Orriols y de la extrema derecha independentista que reflejan algunas encuestas recientes, incluso por delante de Junts.

«Desde el respeto a las encuestas, son encuestas», respondió.

El presidente de la Generalitat defendió que la prioridad de su Govern es «trabajar para generar prosperidad en Cataluña y compartir esa prosperidad», algo que consideró «la mejor receta para fortalecer nuestras sociedades y nuestro sistema institucional».

Illa se refirió también a la crisis del hantavirus y pidió actuar con «serenidad», «ciencia» y «lealtad institucional», en unas declaraciones marcadas por su experiencia como ministro de Sanidad durante la pandemia de covid-19.

«Lo más importante en estas situaciones es seguir las recomendaciones de la ciencia, y en España hay buena ciencia», afirmó.

«Ciencia, ciencia, ciencia; lealtad, lealtad, lealtad», insistió, al tiempo que aseguró no enterder que se pueda actuar «de otra forma» ante una crisis de salud pública.

Preguntado por la oficialidad del catalán en la Unión Europea, Illa aseguró que tanto el Gobierno español como la Generalitat están trabajando «muy intensamente» para conseguirlo.

«El catalán, el gallego y el euskera son una riqueza para todos», afirmó. «Estoy seguro de que lo vamos a conseguir bien pronto», añadió, aunque evitó fijar un calendario concreto. EFE

cmc/cat/rcf

(Foto) (Vídeo)