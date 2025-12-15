Inauguran la primera NBA Basketball School en Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 15 dic (EFE).- La primera NBA Basketball School en Puerto Rico abrió este lunes sus puertas para ofrecer un programa de baloncesto para jóvenes de 6 a 18 años, que incluirá desarrollo de habilidades y partidos 5 contra 5, entre otros.

Ubicada en el Colegio Universitario de San Juan, la escuela llega a la isla mediante una colaboración entre la National Basketball Association (NBA) y Multinational Insurance Company.

El programa dio inicio hoy con clínicas juveniles, antes de expandirse a actividades durante todo el año a principios de 2026, según el comunicado de la NBA.

Los jóvenes participantes también tendrán la oportunidad de asistir a otros eventos y programas internacionales de la NBA a lo largo del año.

«Traer el programa de NBA Basketball School a Puerto Rico refleja nuestro compromiso de brindar a los jóvenes de la isla más oportunidades para aprender los fundamentos y los valores del juego», señaló Marc Pulles, director de operaciones de Básquetbol y Negocios, NBA Latinoamérica.

«Esperamos trabajar con Grupo Multinacional para ayudar a los jugadores aspirantes a dar el siguiente paso en su desarrollo, en un entorno divertido e interactivo, junto a sus pares de todo Puerto Rico y del mundo», agregó.

Por su parte, Tobías Enrique Carrero, vicepresidente de Multinational Insurance Company, afirmó que creen en «el poder del deporte para crear oportunidades significativas para los jóvenes de Puerto Rico y la región».

«Colaborar con la NBA Basketball School está alineado con nuestro compromiso de desarrollar talento, fomentar valores y apoyar programas que impactan positivamente a nuestras comunidades», subrayó.

El plan de estudios de la NBA Basketball School está diseñado para desarrollar a los jugadores y ofrecer a padres, entrenadores y organizaciones una mejor comprensión del proceso de mejora.

El mismo ha sido desarrollado por el departamento de Operaciones Internacionales de Básquetbol de la NBA en consulta con entrenadores actuales y anteriores de la NBA, jugadores y especialistas en desarrollo de jugadores.

Desde 2017, las NBA Basketball Schools se han lanzado o anunciado en 25 países, con más de 46.000 jugadores en 360 ubicaciones a nivel mundial. EFE

