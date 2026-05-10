Independiente del Valle vence a Barcelona y ratifica su superioridad en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 9 may (EFE).- Independiente del Valle derrotó este sábado por 1-0 a Barcelona por la decimotercera fecha de la liga profesional ecuatoriana y acumuló 31 puntos, con 9 de ventaja sobre Universidad Católica y Aucas, que comparten el segundo puesto.

El cuadro del Valle tuvo en el extremo izquierdo Emerson Pata al autor de un hermoso tanto, con un disparo desde fuera del área, ante un Barcelona que se quedó en el cuarto puesto, con 20 puntos, los mismos que Deportivo Cuenca.

Tanto Independiente del Valle como Barcelona dieron descanso a varios jugadores para recuperarlos de los intensos partidos que disputaron el pasado martes por la Copa Libertadores.

Aucas derrotó por 2-1 a Universidad Católica en uno de los partidos más atractivos de la fecha, con destacada actuación del atacante Andrés Mena, que anotó los dos goles del equipo que dirige el argentino Norberto Araujo.

Por lo que el Aucas acumuló los mismos 22 puntos que la Católica, que sumó la tercera derrota consecutiva y sufrió la expulsión del defensa Marcos Sevillano, al minuto 24, mientras el uruguayo Mauricio Alonso convirtió el gol del descuento católico.

El Deportivo Cuenca aprovechó el gran momento de su atacante juvenil ecuatoriano-argentino Matías Klimowicz y ganó por 0-1 al Guayaquil City. El jugador ingresó en el segundo tiempo y anotó cuando se cumplían seis minutos de los 12 de reposición.

Klimowicz, de 19 años, ha convertido cuatro goles a pesar de haber jugado pocos partidos, pues en la mayoría ingresó desde el banquillo.

Por su parte, el Técnico Universitario goleó por 4-0 a Delfín y le otorgó tranquilidad a su entrenador uruguayo Francisco Usúcar, que estuvo a punto de salir del equipo por los malos resultados.

Wagner Caicedo, Luis Estupiñán, el colombiano Johan Bocanegra y Cristopher Arteaga anotaron los goles que le han permitido al cuadro universitario acumular 14 puntos y ubicarse en el duodécimo puesto de la tabla de posiciones.

Delfín, que tiene 15 unidades y es undécimo, sufrió la expulsión del argentino Franco Perinciolo, al minuto 40.

La decimotercera fecha continuará este domingo con los partidos Emelec-Libertad, Manta-Macará; y concluirá el lunes con el choque entre Mushuc Runa y Liga de Quito. EFE

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