India eleva el salario mínimo en fábricas ante el descontento derivado de la guerra

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Noida (India), 14 abr (EFE).- El estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, elevó este martes un 21 % el salario mínimo tras casi una semana de violentas protestas en los centros industriales de Noida, donde el encarecimiento de la vida derivado de la guerra en Oriente Medio ha desatado el descontento de miles de trabajadores.

El Gobierno local anunció que los trabajadores no cualificados en las zonas de Noida y Ghaziabad pasarán de tener un sueldo mínimo de 11.313 rupias (121,54 dólares) y 13.690 rupias (147,08 dólares), y la medida se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de abril, informaron medios locales.

El anuncio llega tras cinco días de protestas que dejaron alrededor de 300 personas arrestadas en Noida, ciudad satélite de Nueva Delhi, después de que los manifestantes incendiaran vehículos, vandalizaran comercios y lanzaran piedras a la policía, indicó a EFE el subinspector de Policía de Noida, Vijay Gupta.

Noida es un núcleo industrial que suministra para gigantes de autopartes, tecnología y textiles, según informó la organización sindical. En la lista de compañías está Anubhav, una empresa que manufactura ropa para marcas como Primark, Walmart México y Pepe Jeans.

El cierre del estrecho de Ormuz ha generado desabastecimiento de combustible, obligando a los obreros, muchos de ellos migrantes internos, a pasar horas en filas de repostaje tras jornadas de trabajo agotadoras o a volver a sus pueblos de origen.

Entre las peticiones de los manifestantes están subidas de sueldo, el pago doble en las horas extras y mejor cobertura médica, para compensar la inflación ocasionada por el conflicto bélico. La situación en Uttar Pradesh sigue a movimientos similares en el vecino estado de Haryana, donde las protestas obligaron recientemente a un incremento salarial del 35 %.

«La escasez de gas ha encendido la chispa de las demandas que ya hacía mucho tiempo que tenían los trabajadores», declaró a EFE Surya Prakash, miembro del comité ejecutivo central del Consejo Central de Sindicatos de la India. EFE

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