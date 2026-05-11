Indonesia aísla a un residente del país que viajaba en el MV Hondius pese a dar negativo

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Yakarta, 11 may (EFE).- Un residente de Yakarta de 60 años que viajaba a bordo del MV Hondius y que estuvo en contacto con un paciente con hantavirus ha dado negativo en la prueba ya a su regreso a la capital indonesia, donde permanecerá aislado, informó este lunes la cartera sanitaria de Indonesia.

En una rueda de prensa virtual, un portavoz del ministerio de Salud, Andi Saguini, indicó que el hombre -residente de Yakarta y cuya nacionalidad no fue especificada- «mantuvo contacto estrecho con un caso positivo de hantavirus a bordo del crucero», en el que viajó desde 1 al 23 de abril tras haber zarpado de Ushuaia, Argentina.

El 24 de abril, en la isla británica de Santa Elena, se hospedó en el mismo hotel que otra persona con resultado positivo de hantavirus, tras lo cual viajó a Johannesburgo y desde allí hacia otras ciudades de Sudáfrica y Zimbabue.

En su itinerario, explicado por Andi, el sexagenario hizo escala en Catar en su regreso a Yakarta, donde fue trasladado el pasado sábado al hospital Sulianti Saroso, en el que permanecerá aislado un periodo de tiempo no concretado.

Los resultados dieron negativo para las dos manifestaciones principales de la enfermedad; síndrome pulmonar por hantavirus y fiebre hemorrágica con síndrome renal, prosigue la versión oficial.

Según el ministerio de Salud, desde 2024 han muerto tres personas por hantavirus en el país, donde se han computado 23 casos positivos en el último trienio, cinco de ellos en lo que va de 2026, pero ninguno guarda relación con el crucero.

Se espera que la evacuación del barco MV Hondius, fondeado el domingo en el puerto canario de Granadilla, España, concluya este lunes con la repatriación de pasajeros y tripulantes, que serán aislados y sometidos a pruebas diagnósticas.

Las autoridades sanitarias han explicado que el virus se transmite habitualmente por contacto con roedores infectados o con partículas contaminadas por su orina y heces, aunque la variante Andes, detectada en el brote del crucero, puede contagiarse entre personas en circunstancias excepcionales y mediante contacto estrecho y prolongado. EFE

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