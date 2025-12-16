Indonesia arranca mañana el juicio contra sospechosos de matar a la española Matilde Muñoz

Yakarta, 16 dic (EFE).- El juicio por el supuesto asesinato de la española Matilde Muñoz, a quien presuntamente mataron dos hombres en su habitación de hotel de Lombok (Indonesia) la madrugada del 2 de julio, comienza este miércoles en la turística isla indonesia, según confirmaron a EFE la Fiscalía, el tribunal y la Policía de la isla.

El proceso judicial contra los sospechosos, Suhaeli – conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, comienza el miércoles a las 13.00 horas (06.00 GMT) con una vista preliminar y se celebrará en el tribunal de Mataram, en Lombok, donde están convocados los presuntos culpables.

Se prevé que en esta primera sesión la Fiscalía informe de los cargos. Muhammad Harun Al Rasyid, del equipo fiscal, dijo hoy a EFE que se les acusará de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Yakarta no suele aplicar. EFE

