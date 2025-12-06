Indonesia eleva a 914 los muertos por las inundaciones en la isla de Sumatra

3 minutos

Yakarta, 6 dic (EFE).- Los equipos de emergencia de Indonesia elevaron este sábado a 914 los fallecidos por las catastróficas inundaciones que afecta a varias provincias del norte de la isla de Sumatra, donde continúa el reparto de ayuda humanitaria.

En su última actualización, las autoridades indonesias rebajaron a 389 el número de desaparecidos, frente a los 520 registrados a primera hora del sábado.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra, provocadas por el paso de un ciclón a finales de noviembre, han dejado además cerca de 4.200 heridos y alrededor de 3,5 millones de afectados.

En la provincia de Aceh, una de las más afectadas y ubicada en el norte de Sumatra, una larga fila de personas aguardaba hoy su turno para poder adquirir las bombonas de gas usadas para la cocina.

Las autoridades trasladan comida y otros productos de ayuda a la zona, pero el corte de numerosas carreteras y el aislamiento de muchas zonas dificulta que los equipos, algunos en helicópteros, lleguen a todas las áreas afectadas.

«La gente están abandonando sus casas porque ya no pueden vivir allí porque han quedado enterradas (…) en muchas casas el lodo llega hasta el techo», comenta a EFE Mahmudi Ishak, de 38 años y residente de Meureudu, en Aceh.

El indonesio, quien comenta que entre los fallecidos se encuentra un amigo cercano, resalta el problema logístico para que llegue la ayuda hasta su localidad por el colapso de puentes y el corte de carreteras debido a los corrimientos de tierra.

«La destrucción causada por estas inundaciones afectó a casi todos los distritos (de Aceh). Nos dejó a todos desconcertados. La red eléctrica quedó destruida y se interrumpió el suministro logístico. Por lo tanto, se siente peor que el tsunami» de 2004, dice Mahmudi en referencia al desastre en el Índico que impactó con mayor violencia contra Aceh.

Las autoridades indonesias también han suspendido la actividad minera en la región, mientras investigan a una docena de empresas sobre si su actividad, ligada a la deforestación en Sumatra, pudo ayudar a que el desastre empeorara.

Además de Indonesia, el país más golpeado por la reciente coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con más de 275 fallecidos, y en Sri Lanka, donde los decesos rondas los 500.

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores. EFE

sh-nc/alf

(foto)(vídeo)