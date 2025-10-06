The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Indonesia limpia de radiactividad una zona industrial tras veto de EEUU a sus camarones

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Yakarta, 6 oct (EFE).- Indonesia limpia de radiactividad una zona industrial del oeste de Java, la isla más poblada del país, tras hallar altos niveles de cesio-137 en una planta de acero, a raíz de que Estados Unidos vetara camarones congelados de la empresa PT Bahari Makmur Sejadi por posible contaminación.

«Este caso de contaminación por radiación ha sido designado por el Gobierno como un incidente especial, lo cual requiere la movilización de todos los recursos para acelerar la respuesta y garantizar la seguridad en la zona afectada», señaló recientemente el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

El Ministerio de Salud informó de que 1.562 personas de la zona industrial y comunidades en un radio de cinco kilómetros fueron sometidas a chequeos médicos y que nueve de ellas requirieron tratamiento, incluida la administración de azul de Prusia, un antídoto que ayuda a eliminar el cesio-137 del organismo.

Las autoridades indicaron que la contaminación por este material, un isótopo radiactivo del cesio, se originó en desechos metálicos procedentes de una planta de fundición en la provincia de Bantén, situada unos 127 kilómetros al suroeste de Yakarta.

El país asiático se pronunció por primera vez sobre el caso de radiactividad a finales de agosto, después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos vetara los camarones congelados de la empresa indonesia PT Bahari Makmur Sejadi por posible contaminación con cesio-137, situada a menos de dos kilómetros de la acería contaminada.

Tras la alerta de la FDA, actualizada este fin de semana con nuevos requisitos de certificación para importaciones desde algunas regiones de Indonesia, el Gobierno del archipiélago suspendió temporalmente la producción de la mencionada compañía.

Las autoridades competentes explicaron que continúan trabajando en la retirada de materiales con altos niveles de radiación y en su traslado a instalaciones de almacenamiento temporal, además de en la implementación de medidas de prevención.

Hasta el pasado jueves se habían retirado al menos 20 tambores, 17 sacos industriales y tres palés de material contaminado por cesio-137, que tiene una vida media de 30,17 años, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.

Desde los CDC advierten que la exposición externa a grandes cantidades de cesio-137 puede causar quemaduras, enfermedad aguda por radiación e incluso la muerte y aumentar el riesgo de cáncer, mientras que su ingestión o inhalación afectan especialmente al tejido muscular. EFE

sh-mca/pav/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR