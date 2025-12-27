Indonesia reanudará el domingo búsqueda de un español y tres de sus hijos tras naufragio

(actualiza con datos de los desaparecidos)

Yakarta/Valencia, 27 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

«Los supervivientes fueron la esposa y una hija», corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes y un guía turístico.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Según los datos facilitados a EFE este sábado por el servicio de emergencia indonesio SAR, los desaparecidos son Fernando Martín Carreras, de 44 años, dos de sus hijos y una hija.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, «fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad», añade el comunicado.

Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

Los desaparecidos proceden de Valencia, en el este de España, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los cuatro desaparecidos, reconoció que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son pocas.

En declaraciones a EFE este sábado, Ortuño indicó que está en contacto continuo con su hija (madre de los tres menores desaparecidos), que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas.

«Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente», explicó el abuelo.

Según informaron este sábado fuentes diplomáticas, las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes. EFE

