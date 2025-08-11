Indonesia y Perú firman un acuerdo para reforzar su comercio bilateral

afp_tickers

2 minutos

Indonesia y Perú firmaron un acuerdo comercial este lunes durante una reunión de sus dirigentes en Yakarta, la capital indonesia.

La principal economía del sudeste asiático busca abrirse camino en los mercados sudamericanos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impusiera un arancel del 19 % a sus importaciones.

Perú busca también posicionarse como «socio estratégico de las potencias del sudeste asiático», según indicó la presidencia del país sudamericano en la red social X.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue recibida en el palacio presidencial en Yakarta, donde mantuvo conversaciones con su par indonesio Prabowo Subianto.

Ambos dirigentes presidieron la ceremonia de firma de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), que según dijo Subianto profundizará los lazos entre las dos naciones.

«Este acuerdo ampliará el acceso al mercado e impulsará la actividad comercial entre los dos países», dijo el mandatario indonesio tras la reunión.

«Normalmente, este acuerdo habría llevado años, pero Indonesia y Perú lograron finalizarlo en 14 meses», añadió Subianto, que estuvo el año pasado en Lima.

Los dos países acordaron impulsar la cooperación en ámbitos como la defensa, los narcóticos, la seguridad alimentaria, la energía, la pesca y la minería, detalló.

Las exportaciones de Indonesia a Perú alcanzaron en 2024 un valor de 329 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Perú a Indonesia ascendieron a 149 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio indonesio.

El viaje de Boluarte fue una visita recíproca después de que Prabowo viajara a Perú en noviembre para la Cumbre de la APEC.

El ministro de Comercio de Indonesia afirmó antes de la visita de Boluarte que el acuerdo comercial permitiría a los productos indonesios entrar en los mercados de sudamérica y centroamérica.

dsa-jfx/mtp/meb/pc