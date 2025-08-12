The Swiss voice in the world since 1935

Industria taiwanesa alerta de «grave» daño a competitividad por arancel del 20 % de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Taipéi, 12 ago (EFE).- El arancel del 20 % impuesto por EE. UU. a los productos taiwaneses, sumado a la reciente apreciación de la divisa local, podría socavar «gravemente» la competitividad de las exportaciones de maquinaria de Taiwán, según advirtió la Asociación de la Industria de Maquinaria de Taiwán (TAMI) y recogió la agencia CNA.

El viernes pasado entraron en vigor tanto los aranceles acordados con el Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea, Corea del Sur y Pakistán, como las barreras impuestas unilateralmente por Washington a los territorios con los que no alcanzó acuerdos comerciales, entre ellos Taiwán, cuyas exportaciones al país norteamericano están gravadas con una tasa del 20 % desde entonces.

Al sumar la nueva tarifa del 20 % a los aranceles de nación más favorecida y otros gravámenes ya vigentes, los productos de maquinaria de Taiwán enviados a Estados Unidos afrontarán una carga impositiva efectiva alrededor de un 10 % superior a la de Japón y Corea del Sur, apuntó la TAMI, que agrupa a más de 2.700 fabricantes.

Si además se tiene en cuenta la fuerte apreciación del dólar taiwanés desde abril, la brecha de precios con Japón y Corea del Sur se amplía a alrededor del 20 %, destacó la entidad.

Según la asociación, la tradicional ventaja de precios de Taiwán, con equipos que cuestan entre un 20 y un 30 % menos que sus pares japoneses, «ha desaparecido efectivamente», lo que ha provocado una «fuerte caída de los pedidos».

En este contexto, la TAMI instó al Gobierno isleño a tomar medidas para salvaguardar la posición de las empresas, cuyos ingresos reales se han visto erosionados en los últimos meses por la apreciación de la moneda local.

Entre enero y julio, las ventas al exterior de maquinaria de Taiwán totalizaron 17.710 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 6,5 %, siendo Estados Unidos (4.720 millones de dólares) y China (4.070 millones de dólares) los dos principales mercados de exportación para las compañías de la isla.

La viceprimera ministra taiwanesa, Cheng Li-chiun, manifestó este lunes que su Gobierno continúa negociando con Estados Unidos para obtener una «tarifa mejor y más razonable, en línea con las expectativas de la ciudadanía y la industria». EFE

jacb/lcl/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR