Inflación en Chile aumenta el 1,3 % en abril y el 4 % en un año por alza en combustibles

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Santiago de Chile, 8 may (EFE).- La inflación en Chile aumentó un 1,3 % en abril y el indicador a 12 meses situó en un 4 %, acusando la histórica alza de combustibles derivada del conflicto en Oriente Medio, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el organismo se situó por debajo de las proyecciones del mercado, que lo situaban entre 1,7 % – 1,8 %, sin embargo, su variación mensual es la más alta desde julio de 2022.

«Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia», apuntó el INE.

El motor de las alzas en los precios fue la división de transporte, con un alza mensual que se ubicó en 8 %, con aumentos en combustibles para vehículos que marcaron un 27,9 %.

En cuanto a productos específicos, la gasolina marcó un incremento mensual de 25,3 % y el petróleo diésel sufrió un incremento de 45,7 %.

En lo que va de 2026 el diésel registra un alza de 55,7 % y la gasolina, de 29,7 %.

La división de vivienda y servicios básicos también consignó alzas mensuales en seis de sus 10 clases, siendo la más importante el gas con un 4,5 %, seguido del arriendo con un 0,6 %.

Por otro lado, la división de vestuario y calzado marcó descensos en dos de sus cuatro clases, con bajas en un 2,6 % del calzado y un 1,5 % en productos de vestuario.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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