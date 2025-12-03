Inflación en Uruguay baja a 4,09 % en noviembre y completa 30 meses en el rango meta

Montevideo, 3 dic (EFE).- La inflación interanual de Uruguay bajó en noviembre del 5,03 % al 4,09 % y completó 30 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno del presidente Yamandú Orsi, que va del 3 % al 6 %.

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, el cual indica que la variación mensual de la inflación fue del 0,14 %, mientras que la variación acumulada en el año fue del 3,74 %.

El Instituto explicó que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,06), salud (0,03), transporte (0,07) y restaurantes y servicios de alojamiento (0,04).

En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, el informe destaca los aumentos de precio en la carne y sus derivados, repartidos por subidas en la carne ovina (5,29 %), el pollo entero (1,74 %), el pollo en cortes sin hueso (1,43 %), los chorizos (1,05 %) y la carne picada (0,46 %).

En cuanto a las frutas y hortalizas, arroja que los zapallos y los limones fueron los que más aumentaron, con subidas de 32,26 % y 27,51 %, respectivamente.

Mientras que, entre otros aumentos, subieron los precios de las peras (7,29 %), las mandarinas (6,53 %) y las manzanas (1,72 %), también se registraron bajadas, entre otras, en los tomates (-32,59 %), las cebollas (-22,08%), los morrones (-13,94 %) y las frutillas frescas (-11,77 %).

En cuanto a la división de salud, la variación de 0,82 % se explicó por el aumento de tickets de medicamentos (1,41 %), mientras que en transporte se debió al aumento en los precios de transporte de pasajeros con chofer (2,85 %) y de boletos de avión (18,30 %).

En restaurantes y servicios de alojamiento, por su parte, la subida estuvo asociada a un aumento de precios en restaurantes, cafés y similares del 0,33 % y al de los precios de hotel, de 4,31 %. EFE

