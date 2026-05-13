Informe parlamentario pide elegir al director del Louvre como en el Prado o en el British

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París, 13 may (EFE).- Un informe parlamentario pidió este miércoles un cambio en el modo de designación del director del Louvre, al estilo del Museo del Prado o el British Museum, donde sus máximos responsables son elegidos en procesos de selección y no directamente por el poder ejecutivo, en este caso por el presidente francés.

Es una de las recomendaciones del informe, publicado hoy y aprobado por unanimidad tras meses de investigación de una comisión parlamentaria y más de un centenar de audiencias para analizar los fallos que posibilitaron el espectacular robo de joyas en octubre de 2025, y que crítica «la falta de supervisión por parte del organismo rector (el Ministerio de Cultura) respecto a las decisiones de la dirección» del Louvre.

Esta deficiencia se debe, según el documento, a que los directores del famoso museo parisiense, al igual que los de otras instituciones, son nombrados por decreto del Palacio del Elíseo.

De ahí una de sus principales recomendaciones: revisar el procedimiento de nombramiento, garantizando que sean elegidos de forma transparente por el consejo de administración de la institución, que incluiría, entre otros, a miembros del Parlamento.

El informe, con una cuarentena de recomendaciones, concluyó que el robo de ocho joyas de la Corona -valoradas en 88 millones de euros- en el Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025, a plena luz del día, puso al descubierto «fallos profundos» y una «fragilidad sistémica» en el modelo de seguridad de los museos franceses.

El informe denuncia que la seguridad del edificio de 244.000 metros cuadrados, de los cuales 70.000 están abiertos al público, fue relegada durante años frente a prioridades «más visibles», como los eventos culturales y la atracción masiva de visitantes.

En rueda de prensa, los diputados Alexis Corbière y Alexandre Portier, respectivamente relator y presidente de la comisión, destacaron que el robo no fue un hecho aislado sino el síntoma de un sistema «agotado».

«La gobernanza de los establecimientos públicos nacionales debe repensarse», consideró Portier en rueda de prensa, al asegurar que «la opacidad de ciertos procedimientos de nombramiento contribuye a difuminar las líneas de responsabilidad. La hiperpresidencia -recalcó- es un verdadero problema». Desde febrero pasado, dirige el Louvre Christophe Leribault.

Según el informe, en 2024 apenas el 23 % de los museos franceses contaban con planes de emergencia y solo poco más de la mitad disponían de videovigilancia.

La comisión criticó especialmente la gestión del Louvre bajo la dirección de Laurence Des Cars, que estaba al frente en el momento del robo, señalando retrasos de hasta 27 meses en la implementación del plan director de seguridad.

«En 2021, un plan director de seguridad había sido establecido por Jean-Luc Martinez, el predecesor de Laurence des Cars (…) 20 a 27 meses han sido perdidos para implementarlo», denunció Corbière, para quien «este tiempo perdido podría haber modificado las cosas».

Entre las recomendaciones, figura aumentar los fondos destinados a seguridad de 30 a 50 millones de euros anuales; reforzar los equipos especializados del Ministerio de Cultura; y mejorar la formación y las condiciones laborales de los agentes de vigilancia, cuyos efectivos se redujeron un 18 % entre 2012 y 2024.

El informe advierte además sobre la evolución de las amenazas, con delincuentes cada vez más interesados en oro, piedras preciosas y piezas fácilmente revendibles, así como sobre el aumento de los ciberataques contra sistemas de venta de billetes y control.

Los diputados también alertaron sobre los efectos de la sobrecarga turística en los museos franceses, que recibieron 73 millones de visitantes en 2023. Según el documento, la presión sobre las infraestructuras y el personal contribuye al deterioro de las obras y debilita la vigilancia.

La comisión rechazó propuestas para ampliar la presencia de personal armado en los museos y defendió, en cambio, una «respuesta realista» basada en más recursos y mejor coordinación. EFE

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