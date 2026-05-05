Informe revela «lentitud» en las empresas para implementar compromisos de bienestar animal

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Redacción Medioambiente, 5 may (EFE).- Las principales empresas alimentarias del mundo mostraron en 2025 «altos niveles de compromiso» con los estándares de bienestar de los animales de granja, aunque su implementación sigue siendo «lenta» en sus cadenas de suministro y urge «hacer mucho más».

Ese dato se desprende del llamado Baremo de negocios sobre bienestar de animales de granja (BBFAW), el índice de referencia mundial que evalúa el desempeño, políticas y compromisos de los principales grupos alimentarios, publicado este martes.

El índice, difundido por la organización global de bienestar animal Four Paws junto con su socio Compassion in World Farming (CIWF), clasifica 149 empresas globales -minoristas, productores, restaurantes- en 6 niveles en base a información pública.

Los grupos que lideraron la clasificación por mejor desempeño en esas prácticas fueron los británicos Greggs, Marks & Spencer, Premier Foods y Waitrose, según esto.

El documento detectó a lo largo de 2025 «niveles significativos de compromiso con el bienestar de los animales de granja». Así, el 69 % de empresas con huevos en sus cadenas de suministro (96 de 139) tienen entre sus objetivos la eliminación de las jaulas para las gallinas ponedoras.

El 71 % de esas compañías -98 de 139- registró progresos encaminados a obtener huevos de gallinas libres de jaula, un 67 % más que en 2024.

También encontró que el 15 % de esas empresas -21 de 139- se abastece ahora al menos parcialmente de cadenas donde los polluelos machos no son sacrificados al día de nacidos, lo que representa un aumento frente al 9% detectado el año pasado.

Además, el 13 % de compañías con cerdos en sus cadenas de suministro -el 17 de 136- se propone eliminar las jaulas de gestación -recintos metálicos que impiden que las cerdas se den la vuelta-, frente al 9 % del año pasado.

Lentitud para implementar los compromisos

Por tercer año, el BBFAW evaluó si las empresas ponen en práctica mejoras significativas de bienestar animal sobre el terreno, como el uso de sistemas de crianza de gallinas sin jaula (cage-free) o sistemas de menor densidad de animales.

Sobre esto, el documento detectó mejoras pero considera necesario «hacer mucho más» para incrementar los estándares a nivel global.

Nick Amos, director ejecutivo del BBFAW, señala en un comunicado que el índice «muestra que mientras que muchas compañías han implementado un sistema alimentario más compasivo, resiliente y adecuado para el futuro, el progreso sigue siendo lento, lo que no solo pone en riesgo a los animales, sino también a los consumidores e inversores».

Otros hallazgos revelaron que las compañías francesas y brasileñas mostraron la mejora más sólida en 2025 frente al año previo y que las empresas latinoamericanas superaron a las asiáticas, europeas y norteamericanas en cuanto a prácticas de bienestar animal por primera vez.

La región con el peor rendimiento fue la de Asia Pacífico, seguida de empresas de Norteamérica.

Por otro lado, las empresas del Reino Unido obtuvieron una puntuación media del 29 % por sus esfuerzos para reducir la dependencia de alimentos de origen animal frente al promedio global del 11 %.

Tres empresas británicas (Hilton Food Group, Waitrose y Greggs PLC) ocuparon, según esto, los primeros puestos por producir productos y políticas de transición proteica como vía para mitigar los riesgos relacionados con el bienestar, el medio ambiente y el clima. EFE

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