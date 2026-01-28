ING, Intesa y Raiffeisen quieren comprar la filial rumana de BBVA

Bucarest, 28 ene (EFE).- Tres bancos -el neerlandés ING, el italiano Intesa SanPaolo y la filial rumana del austríaco Raiffeisen- han presentado ofertas para comprar al grupo español BBVA su negocio en Rumanía, Garanti BBVA Rumania, según informa el portal rumano Profit.ro en base a fuentes del sector no identificadas.

El citado medio señala que el próximo día 13 finaliza el plazo para presentar ofertas para adquirir la filial rumana de BBVA, presente en el mercado del país balcánico desde hace 28 años.

Recuerda que la filial rumana de BBVA había sido ya puesta a la venta en un proceso que quedó suspendido en 2020 debido a la pandemia de covid, cuando los propietarios optaron por no vender con descuento un banco con un negocio considerado saludable y abandonaron la transacción, estimada entonces en unos 400 millones de euros.

Garanti Rumanía es propiedad de Garanti BBVA Turquía, a través de una empresa en los Países Bajos. El banco turco, a su vez, es propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Según la prensa rumana, el crecimiento en el mercado rumano se volvió cada vez más difícil debido a una creciente competencia, la presión de los costes y las necesidades de capital.

“Garanti BBVA Rumanía no logró superar el 2% de participación en el mercado rumano, pero mantuvo un negocio sólido, con una buena cartera de productos y clientes, algo que otros grupos bancarios europeos competidores también han deseado en el pasado para impulsar sus propios retos de crecimiento”, explica Profit.ro.

Garanti BBVA Rumanía tiene una cuota de mercado del 1,89 % en términos de activos, ocupando el 11º puesto en Rumanía, con activos de 16.700 millones de lei (unos 3.340 millones de euros).

Los citadas tres entidades que han presentado ofertas hasta ahora buscan aumentar su cuota de mercado después de que la competencia, entre ellos Banca Transilvania y UniCredit, hayan reforzado su posición mediante adquisiciones-

Actualmente, Raiffeisen, propiedad del austríaco RBI, ocupa el sexto lugar en el mercado rumano con una cuota del 9,3 %, seguido de ING Bank, con el 8,8 %, mientras que Intesa SanPaolo está en el décimo lugar.

Si uno de los dos primeros -ING o Raiffeisen- adquiere Garanti Rumanía ascendería a la cuarta posición del mercado, tras Banca Transilvania, BCR y UniCredit, superando a BRD Groupe Société Générale y CEC Bank.

El mercado bancario rumano ha experimentado recientemente una consolidación y el número de bancos activos ha disminuido de 33 a 30. EFE

