Inicia el Festival de Tango en Buenos Aires, el mayor encuentro tanguero del mundo

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Con la participación de más de 2.000 artistas y más de 500 actividades programadas en 50 sedes de toda la ciudad de Buenos Aires, comienza este miércoles el Tango BA Festival y Mundial 2025, el mayor encuentro tanguero del mundo, que se extenderá hasta el 2 de septiembre.

Conciertos, clases, milongas, muestras y las grandes finales del Campeonato Mundial de Baile se desarrollarán en espacios emblemáticos de Buenos Aires como el Teatro Colón, el Teatro Gran Rex, el Centro Cultural San Martín, el Teatro Alvear, la Academia Nacional del Tango y numerosos bares notables.

El festival desplegará una programación que abarca desde grandes orquestas típicas hasta nuevas propuestas escénicas y acústicas, con figuras como Jairo, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Adriana Varela, Rodolfo Mederos, Franco Luciani y Leo Maslíah, entre otros.

Las milongas serán uno de los ejes más convocantes del festival, con entrada libre y gratuita. Entre las más esperadas se encuentran La Viruta Tango Club, La 2×3 Fiesta Milonguera, Milonga Cañón y La Porteña Milonga en el Club Gricel.

Además, se ofrecerán experiencias singulares como ‘El Bondi Tanguero’, un escenario móvil que recorrerá distintos barrios con música y danza al aire libre, y un ciclo acústico en el Salón Dorado del Teatro Colón, con destacadas formaciones de cámara del tango actual.

Campeonato Mundial de Tango

El Campeonato Mundial tendrá sus semifinales en la Usina del Arte y culminará el 1 y 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex, con la definición de las categorías Tango de Pista y Tango Escenario.

Las preliminares del Mundial de Tango se desarrollaron entre febrero y julio en múltiples países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Italia, Japón, Corea del Sur, Hungría, Turquía y China.

También hubo competencias en diversas provincias argentinas, como Mendoza, Chaco, Santa Fe, Río Negro y Chubut.

Las rondas clasificatorias comenzarán este sábado, tanto en la categoría Tango de Pista como en Tango Escenario, y se extenderán hasta el martes.

A partir del miércoles se disputarán los cuartos de final y luego las semifinales entre miércoles y jueves.

Las finales, en tanto, se celebrarán los días 1 y 2 de septiembre desde las 19 horas en el Teatro Gran Rex. EFE

