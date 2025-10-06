Inicia la segunda semana del «shutdown» en EEUU sin acuerdo a la vista

El bloqueo presupuestario en Estados Unidos entra este lunes en su segunda semana y amenaza con prolongarse dadas las marcadas diferencias entre demócratas y republicanos, en momentos en que el presidente Donald Trump asegura que comenzaron los despidos de empleados federales.

Cada bando se aferra a sus posiciones y se culpa mutuamente desde el inicio el miércoles del denominado «shutdown» o cierre del gobierno. El país se sumerge en una parálisis con consecuencias mucho más que políticas.

Trump anunció la noche del domingo que comenzaron los despidos definitivos de funcionarios, en lugar de las licencias temporales que suelen aplicarse durante un «shutdown». En los últimos días, también congeló proyectos de infraestructura en estados demócratas y amenazó con eliminar agencias federales.

«Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas», dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca. «Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos», agregó sin dar más detalles.

Entre los más afectados por el cierre se encuentran los empleados federales, que no podrán cobrar su sueldo hasta que el Congreso apruebe un presupuesto.

Ello representa una pérdida significativa de ingresos para estos más de dos millones de trabajadores.

«Es muy posible que este cierre dure semanas, no solo unos días», estimó Andrew Koneschusky, exasesor del líder demócrata Chuck Schumer.

«Por ahora, ambas partes se mantienen firmes y se habla muy poco de compromisos. Las cosas siempre pueden cambiar (…) pero por el momento ninguna parece dispuesta a ceder», declaró a la AFP este especialista en comunicación de crisis.

– «Máximo sufrimiento» –

Los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre, mientras que los demócratas insisten en extender programas de seguro médico para la población más desfavorecida.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, reconoció el jueves que temía «un impacto en el PIB y en el crecimiento».

Los estadounidenses que planean volar en las próximas semanas también podrían ver interrumpidos sus viajes debido a la escasez de agentes de seguridad del transporte o controladores aéreos, lo que provocaría retrasos y cancelaciones.

El cierre actual, iniciado hace sólo seis días, está lejos aún de alcanzar un récord.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, bajo el primer gobierno de Donald Trump, una crisis similar duró 35 días.

Sin embargo, el presidente republicano está implementando una estrategia de «máximo sufrimiento» hacia la oposición, según algunos observadores, incluidas la congelación de fondos federales para estados demócratas y la amenaza de despidos masivos de funcionarios.

– «Firmes» –

La intransigencia del magnate es una razón de peso para creer que podría romperse el récord del cierre del gobierno de mayor duración, explica James Druckman, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rochester.

«La administración Trump cree tener un mandato sin límites y, por lo tanto, generalmente no está abierta a acuerdos», dijo a la AFP.

Por su parte, «los demócratas han sido criticados por no luchar lo suficiente» contra Trump, agregó el docente.

En marzo, ante la amenaza de un cierre gubernamental inminente, diez senadores demócratas votaron a regañadientes a favor de un proyecto de ley republicano, lo que produjo fuertes críticas en su propio campo.

Esa concesión «no produjo resultados positivos para los demócratas», apuntó Druckman. Por ello es que esta vez «están más inclinados a mantenerse firmes».

A pesar de todo, los republicanos esperan persuadir a suficientes senadores demócratas como para que se alcance el umbral de los 60 votos necesarios para superar el bloqueo.

Hasta el viernes, su proyecto de ley solo había obtenido 54 votos, incluidos tres de la oposición.

El analista financiero Michael Ashley Schulman cree que la salida de la crisis podría provenir de la situación económica que se desencadenaría en caso de cierre prolongado del gobierno.

«Si Wall Street comienza a ponerse nervioso y los rendimientos de los bonos se disparan, incluso los ideólogos más fervientes se verán repentinamente comprometidos a asumir soluciones de consenso», pronosticó.

