The Swiss voice in the world since 1935

Intel advierte que la participación del Gobierno de EEUU supone «riesgos» para su negocio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 25 ago (EFE).- La tecnológica Intel advirtió este lunes al regulador bursátil estadounidense que la participación del Gobierno de Estados Unidos en su accionariado supone «riesgos e incertidumbres» para su negocio y sus accionistas, y señaló al potencial impacto en sus ventas internacionales.

En un documento entregado hoy a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Intel detalla los riesgos que estima tras el acuerdo por el que el Gobierno controlará casi un 10 % del accionariado, operación que se cerrará mañana martes 26 de agosto o «cuanto antes» tras esa fecha.

La firma indica que sus ventas fuera de Estados Unidos representaron un 76 % de los ingresos el año pasado y ese negocio puede verse «afectado negativamente» por la participación de EE.UU., pues puede llevar a que esta afronte «regulaciones, obligaciones o restricciones adicionales» en otros países.

Intel reconoce que no hay «precedentes» recientes en EE.UU. para ese tipo de operación y opina que puede haber reacciones adversas, inmediatamente o pasado tiempo, de inversores, empleados, clientes, suministradores, socios comerciales, gobiernos extranjeros o competidores.

«Puede haber también litigios relacionados con la transacción o por el caso contrario, y un mayor escrutinio público o político respecto a la compañía», agrega.

Otro de los riesgos anotados a la SEC es que la participación gubernamental «reduce el voto y otros derechos de gobernanza de los accionistas y puede limitar futuras potenciales transacciones que pueden ser beneficiosas» para estos.

Además, señala que la transferencia de los fondos gubernamentales depende de la «disponibilidad para apropiarse» de estos por parte de la rama legislativa y la «capacidad» de la rama ejecutiva para obtenerlos, y en el futuro cualquiera de esas ramas o la judicial pueden invalidar parte o toda la operación.

En ese sentido, la empresa cita los riesgos de «cambios en la administración federal y las prioridades del Congreso», o los cambios en las leyes y regulaciones y sus interpretaciones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que pretende hacer más tratos de este tipo y restó importancia a las críticas señalando el alza en el valor bursátil de Intel tras el anuncio, en torno a un 25 % desde que empezó el mes de agosto. EFE

nqs/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR