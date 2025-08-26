Intel advierte que la participación del Gobierno de EEUU supone «riesgos» para su negocio

Nueva York, 25 ago (EFE).- La tecnológica Intel advirtió este lunes al regulador bursátil estadounidense que la participación del Gobierno de Estados Unidos en su accionariado supone «riesgos e incertidumbres» para su negocio y sus accionistas, y señaló al potencial impacto en sus ventas internacionales.

En un documento entregado hoy a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Intel detalla los riesgos que estima tras el acuerdo por el que el Gobierno controlará casi un 10 % del accionariado, operación que se cerrará mañana martes 26 de agosto o «cuanto antes» tras esa fecha.

La firma indica que sus ventas fuera de Estados Unidos representaron un 76 % de los ingresos el año pasado y ese negocio puede verse «afectado negativamente» por la participación de EE.UU., pues puede llevar a que esta afronte «regulaciones, obligaciones o restricciones adicionales» en otros países.

Intel reconoce que no hay «precedentes» recientes en EE.UU. para ese tipo de operación y opina que puede haber reacciones adversas, inmediatamente o pasado tiempo, de inversores, empleados, clientes, suministradores, socios comerciales, gobiernos extranjeros o competidores.

«Puede haber también litigios relacionados con la transacción o por el caso contrario, y un mayor escrutinio público o político respecto a la compañía», agrega.

Otro de los riesgos anotados a la SEC es que la participación gubernamental «reduce el voto y otros derechos de gobernanza de los accionistas y puede limitar futuras potenciales transacciones que pueden ser beneficiosas» para estos.

Además, señala que la transferencia de los fondos gubernamentales depende de la «disponibilidad para apropiarse» de estos por parte de la rama legislativa y la «capacidad» de la rama ejecutiva para obtenerlos, y en el futuro cualquiera de esas ramas o la judicial pueden invalidar parte o toda la operación.

En ese sentido, la empresa cita los riesgos de «cambios en la administración federal y las prioridades del Congreso», o los cambios en las leyes y regulaciones y sus interpretaciones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que pretende hacer más tratos de este tipo y restó importancia a las críticas señalando el alza en el valor bursátil de Intel tras el anuncio, en torno a un 25 % desde que empezó el mes de agosto. EFE

