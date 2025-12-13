Inundaciones causadas por lluvias obligan a evacuar a 20 pacientes en el norte de Paraguay

Asunción, 12 dic (EFE).- Un temporal que azotó este viernes la localidad paraguaya de Santa Rosa de Aguaray, en el departamento de San Pedro (norte), obligó a evacuar, por tierra y aire, a 20 pacientes recluidos en el hospital regional, que resultó afectado por las inundaciones debido a las intensas lluvias, dijeron fuentes médicas y gubernamentales.

El director de la segunda región sanitaria del departamento de San Pedro, Dario Soria, explicó a EFE que entre los trasladados estaban cuatro pacientes que permanecían en la Unidad de Terapia Intensiva, dos pediátricos y dos adultos, que fueron llevados a hospitales en Asunción, la capital del país, ubicada a más de 250 kilómetros.

Soria indicó que fueron derivados a centros asistenciales cercanos otros 16 pacientes pediátricos y adultos «que requerían de cuidados menores» y otros 35 pacientes «con padecimientos menos graves» permanecen en el Hospital General de Santa Rosa de Aguaray, que continuaba afectado por las anegaciones.

Los traslados se completaron con 19 ambulancias y dos helicópteros, según fuentes del Gobierno, que puso en marcha un operativo en el que participaron la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande), así como los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Defensa.

De manera preventiva, la Ande cortó durante unas horas el suministro de energía eléctrica del hospital, cuyo servicio se restableció mediante «un trabajo coordinado con varias cuadrillas técnicas», detalló un comunicado difundido por el Gobierno.

Las afectaciones se produjeron tras el paso por la región de un «sistema de tormentas» que se desplaza al noreste del país, informó en esta misma jornada la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de Paraguay.

En su último reporte, el DMH alertó de posibles «fenómenos significativos» por las lluvias, que en algunos puntos del oriente paraguayo dejaron al menos 180 milímetros de precipitaciones.

El ente también prevé que el sábado y domingo continúen las lluvias en el oriente de Paraguay, aunque de forma moderada. EFE

