Inundaciones en República Dominicana y Haití dejan al menos 19 muertos

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Las inundaciones que golpean a República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española, dejan hasta este miércoles 19 muertos, según fuentes oficiales y la Cruz Roja.

Los últimos datos divulgados este miércoles por autoridades dominicanas elevan la cifra de fallecidos en el país a siete personas.

En tanto, la Protección Civil haitiana dio cuenta el martes de un saldo de 12 fallecidos en varios departamentos.

Las fuertes lluvias con descargas eléctricas iniciaron la noche del 7 de abril y se han prolongado por más de una semana.

En República Dominicana las autoridades mantienen alertas preventivas en 24 de las 31 provincias del país a pesar de que en las últimas horas ha disminuido la intensidad de las lluvias.

«Cinco cuerpos han sido recuperados» por Defensa Civil, dijo a la AFP el director del organismo, Juan Salas. A estos fallecidos, se suman otros dos decesos confirmados la semana pasada por la Cruz Roja y la Alcaldía de Santo Domingo Oeste.

El Centro de Operaciones de Emergencias informó además que al menos 30.500 personas han sido desplazadas y evacuadas en este país caribeño conocido por sus paradisíacas playas.

Reportaron también que 6.500 viviendas fueron afectadas y unas 38 comunidades quedaron aisladas.

Las lluvias ocasionaron la suspensión de clases y la reducción de los horarios laborales la semana pasada, además de causar cortes eléctricos en la capital, Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología prevé más lluvias y la caída de granizo en los próximos días.

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