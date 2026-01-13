Un equipo de investigación suizo descubre indicios de la existencia de océanos en Marte

Un equipo de investigación de la Universidad de Berna descubre indicios de la existencia de un océano en Marte. Keystone-SDA

Un equipo de investigación de la Universidad de Berna ha descubierto rastros de ríos en Marte. Eso proporciona pruebas de que el planeta estuvo cubierto en su día por un gran océano.

El equipo internacional dirigido por la Universidad de Berna utilizó imágenes de sondas marcianas para descubrir estructuras geológicas que se asemejan a deltas fluviales. Así lo informan en un estudio publicado en la revista científica npj space exploration.

«Las estructuras que pudimos identificar en las imágenes son claramente la desembocadura de un río en un océano», afirmó el director del estudio, Fritz Schlunegger.

Hoy en día, las antiguas estructuras del delta están cubiertas por dunas esculpidas por el viento, pero su forma original sigue siendo claramente reconocible, según los investigadores.

Las estructuras del delta descubiertas se encuentran todas a una altura similar. Eso permitió al equipo reconstruir el nivel del mar y la línea costera de aquella época. Los resultados muestran que el océano tenía al menos el tamaño del océano Ártico en la Tierra y se extendía por todo el hemisferio norte del planeta.

Estudios anteriores ya habían apuntado a la existencia de un océano, pero se basaban en datos menos precisos o en argumentos indirectos, según el equipo de investigación. La nueva reconstrucción según los nuevos datos, en cambio, se basa en pruebas claras, señalan los investigadores.

Condiciones de vida adecuadas

El estudio sitúa el nivel más alto del agua en Marte hace unos tres mil millones de años.

Según la comunidad científica, el descubrimiento confirma que las condiciones en Marte podrían haber favorecido en su día el desarrollo de la vida.

«Conocemos Marte como un planeta seco y rojo. Sin embargo, nuestros resultados muestran que en el pasado fue un planeta azul», afirma Ignatius Argadestya, primer autor del estudio, según la universidad. Eso también demuestra lo preciosa que es el agua en un planeta, y que puede desaparecer.

