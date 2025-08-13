The Swiss voice in the world since 1935

Investigadores rusos observan la caída de un meteorito grande en la Antártida

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 13 ago (EFE).- Los científicos rusos del Instituto de Investigaciones Científicas del Ártico y la Antártida (AANII, por sus siglas en ruso) observaron hoy la caída de un meteorito brillante que sobrevoló la estación polar rusa ‘Vostok’ en la región central de la Antártida.

Según informó el centro en su canal de Telegram, «el objeto intensamente luminoso cruzó el cielo nocturno hoy, 13 de agosto, sobre las 16:00 hora local».

«El meteorito avanzaba rápido y dejó tras de sí una brillante estela blanca que se pudo observar en el cielo durante más de media hora», añadió el AANII, que publicó fotos del bólido.

Los investigadores señalaron que «todos los días caen en la Tierra muchos meteoritos, pero la mayoría de las caídas tiene lugar en zonas poco pobladas: superficies sobre el mar, bosques amplios, desiertos, tundras o montañas».

«Las fotografías y vídeos de estos fenómenos suelen ser muy raras», declaró Serguéi Drozdov, científico del Centro Astronómico del Instituto de Física Lébedev, citado en Telegram.

El experto señaló que «en este caso lo asombroso es que en una zona tan poco poblada se logró filmar la huella del vuelo del bólido brillante».

Según Drozdov, «lo más probable es algunos fragmentos hayan alcanzado la superficie y podrían ser hallados en el futuro».EFE

mos/icn

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR