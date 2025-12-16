Investigan fiesta de Embajada colombiana en Nicaragua con exfuncionario de Petro prófugo

3 minutos

Bogotá, 16 dic (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este martes una investigación sobre una fiesta organizada por la Embajada colombiana en Nicaragua, tras la difusión de un video en el que aparece bailando el exfuncionario Carlos Ramón González, involucrado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro y buscado por la Interpol.

«Estando en territorio colombiano, porque las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía colombiana, se podría haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir Cancillería y Embajada», declaró el procurador general, Gregorio Eljach.

Añadió que la investigación quiere establecer quiénes estuvieron a cargo de la logística del evento, promovido por la Cancillería y realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

La emisora W Radio divulgó el video en el que González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Petro, aparece rumbeando en la fiesta vallenata.

Sobre González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, pesa una orden de captura por corrupción y una circular roja de Interpol.

El exfuncionario está acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, desde donde supuestamente se desviaron recursos para pagar millonarias sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Por eso, la Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo como responsable de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy detenidos por este caso.

González permanece en Nicaragua desde el año pasado. En agosto, el Gobierno de ese país le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Tras la difusión del video, el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el coronel Elver Alfonso, afirmó que las autoridades están realizando «todos los acercamientos necesarios» para que se haga efectiva la circular roja contra “esta persona que hoy se encuentra prófuga de la justicia».

«Pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN (Oficinas Centrales nacionales) Interpol», señaló el oficial. EFE

csr/joc/mr