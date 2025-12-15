Irán afirma que OIEA no tiene derecho a reclamar inspecciones de sitios nucleares atacados

Teherán, 15 dic (EFE).- Irán afirmó este lunes que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no tiene ningún derecho a reclamar inspecciones de las instalaciones nucleares del país, atacadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días.

“La agencia, que ni condenó los ataques ni tiene directrices para estas situaciones, no tiene derecho a reclamar inspecciones”, aseveró el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, en declaraciones a la prensa, según informó la agencia ISNA.

Eslami aclaró que Teherán ha permitido inspecciones en sitios nucleares que no fueron atacados, pero enfatizó que para monitorear las plantas atacadas por EE.UU. e Israel, “debe existir un protocolo” para que Irán pueda otorgar el permiso.

El funcionario iraní añadió que la presión de Francia, Alemania y Reino Unido, así como de Estados Unidos e Israel, “no es importante para nosotros y no tiene ningún impacto”.

Asimismo, el portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní, Behruz Kamalvandi, dijo hoy que, a pesar de las presiones para que el OIEA tenga acceso a las instalaciones nucleares atacadas de Irán, “las decisiones deben priorizar la seguridad nacional y la protección de las instalaciones nucleares”.

Kamalvandi indicó que los acuerdos de salvaguardias no cubren las condiciones de guerra, por lo que se requiere un nuevo acuerdo entre Teherán y la agencia nuclear de la ONU.

Irán suspendió en octubre el acuerdo de cooperación que había firmado con el OIEA a principios de agosto en El Cairo, en respuesta al restablecimiento de las sanciones internacionales en su contra a finales de septiembre.

Ese pacto fue negociado después de que Teherán suspendiera su cooperación con el organismo internacional en junio, tras la guerra de 12 días con Israel y los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones atómicas durante el conflicto.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, anunció en una entrevista con el medio ruso RIA Novosti, publicada hoy, que los inspectores del organismo han reanudado las inspecciones en Irán, pero que aún no tienen acceso a “instalaciones clave”, una referencia a los sitios atacados donde se encuentran los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel necesario del 90 % para uso militar.

Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que su programa atómico es pacífico y rechaza las acusaciones de que busca desarrollar armas nucleares. EFE

