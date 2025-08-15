The Swiss voice in the world since 1935

Irán dice que está trabajando con Rusia y China para impedir las sanciones europeas

Irán está trabajando con China y Rusia para impedir posibles sanciones europeas por su programa nuclear, declaró el jueves el ministro de Exteriores iraní Abás Araqchi.

En una carta enviada el martes al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, Alemania, Reino Unido y Francia anunciaron estar dispuestos a reactivar las sanciones contra Irán si antes de finales de agosto no se encuentra una solución negociada sobre el programa nuclear iraní. 

«Si esto ocurre, será negativo (…) Vamos a intentar impedirlo (…) Estamos trabajando con China y Rusia para impedirlo», afirmó Araqchi en una entrevista a la televisión estatal.

En junio, Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares en Irán, poniendo fin a las incipientes negociaciones entre Teherán y los países occidentales.

Tras esa guerra de 12 días, Irán suspendió su cooperación, ya muy limitada, con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Israel y los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, lo que Teherán niega al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil.

