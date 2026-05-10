Irán envió respuesta a propuesta de EEUU vía Pakistán, según medio estatal

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Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio a través de Pakistán, informó este domingo la agencia estatal iraní.

«La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra», reportó la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se centra en «poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima» en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Este anuncio se produjo después de que, durante la jornada, varios drones impactaran en diferentes zonas del Golfo y uno de ellos golpeara un carguero que se dirigía a Catar; unos ataques que socavan la tregua vigente desde el 8 de abril.

Además, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán ha llegado a su fin.

«Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses», escribió Ebrahim Rezaei en una publicación en X.

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica por la que pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas licuado.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y desestabiliza la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.

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