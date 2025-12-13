Irán incauta un petrolero extranjero con 6 millones de litros de diésel de contrabando

Teherán, 13 dic (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este sábado la incautación de un petrolero extranjero que transportaba unos seis millones de litros de diésel de contrabando en el mar de Omán, con 18 personas a bordo.

El jefe del Poder Judicial de la provincia de Hormozgán, Mojtaba Ghahramani, informó de que el buque fue interceptado en aguas territoriales iraníes cerca de la ciudad portuaria de Jask, en el marco de una operación contra redes de contrabando de combustible, según informó la agencia Mehr.

Según Ghahramani, el petrolero, tripulado por 18 personas de nacionalidad india, esrilanquesa y bangladesí, “navegaba sin documentos marítimos válidos ni manifiesto de carga y tenía apagados de forma deliberada todos sus sistemas de navegación y equipos auxiliares”.

Las autoridades iraníes no ofrecieron detalles sobre la nacionalidad del buque ni el destino del cargamento.

Irán informa de forma periódica sobre la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico y en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, un problema recurrente que las autoridades buscan combatir, dada la proliferación de este negocio ilícito que se aprovecha de los subsidios y la devaluación de la moneda nacional.

A finales de noviembre, la Guardia Revolucionaria iraní interceptó un barco con bandera de Suazilandia y 13 tripulantes a bordo que transportaba 350.000 litros de diésel de contrabando en aguas del golfo Pérsico.

A mediados del mismo mes, el cuerpo militar de élite incautó otro buque con bandera de las Islas Marshall en el estrecho de Ormuz, que transportaba 30.000 toneladas de productos petroquímicos desde Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur, considerados por Teherán como “carga no autorizada”. EFE

