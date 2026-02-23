Irán insiste en que no permitirá la inspección de las instalaciones nucleares

2 minutos

Teherán, 23 feb (EFE).- Irán insistió este lunes en que no permitirá las inspecciones de las instalaciones atómicas atacadas por Israel y Estados Unidos en la guerra de los 12 días de junio hasta que no se defina un protocolo para ello y lo desvinculó de un posible acuerdo nuclear con Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo en una rueda de prensa que no existe en estos momentos un protocolo acerca de las inspecciones a instalaciones atacadas y que por ello no permitirá las revisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“Hasta que no se defina un protocolo específico en este sentido, no podemos comprometernos”, aseguró el diplomático.

Bagaei dijo que en los ataques de Israel y Estados Unidos en junio fue la “primera vez” que instalaciones nucleares fueron objeto de bombardeos externos, lo que supone una situación sin precedentes en su opinión.

Tras esos ataques de junio, Irán limitó la cooperación con el OIEA y no le ha permitido inspeccionar las instalaciones bombardeadas y por ello se desconoce el paradero de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al necesario para el uso militar.

Por otra parte, el diplomático desvinculó la cuestión de las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU con las negociaciones nucleares con Estados Unidos, a pesar de que su director, Rafael Grossi, estuvo en Ginebra durante la última ronda de negociaciones y se reunió con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

“El tema de nuestra cooperación con el Organismo (OIEA) es distinto”, dijo Bagaei en la rueda de prensa.

Irán y Estados Unidos mantendrán una tercera ronda de negociaciones el jueves en Ginebra bajo la creciente presión militar de Washington que ha desplegado a la zona una enorme fuerza armada. EFE

ash-jlr/ah