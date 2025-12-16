Irán juzga a un ciudadano iraní-sueco acusado de espionaje para Israel

2 minutos

Teherán, 16 dic (EFE).- El Poder Judicial de Irán anunció este martes que un ciudadano iraní-sueco ha sido juzgado por presunto espionaje para Israel durante la guerra de doce días y que la sentencia se emitirá próximamente.

“Esta persona obtuvo la ciudadanía sueca adicional en el año 2020 y residía en ese país. Según los informes recibidos, fue identificado y detenido bajo la acusación de espionaje para el régimen sionista durante la guerra de 12 días”, informó el portavoz del Poder Judicial, Asghar Jahangir, en una rueda de prensa.

Sin identificar al acusado, Jahangir dijo que, según los informes y sus propias confesiones, fue reclutado por los servicios de inteligencia israelíes en 2023 y posteriormente “viajó a las capitales de seis países europeos, donde recibió la formación necesaria”.

El vocero de la justicia iraní agregó que el ciudadano iraní-sueco también realizó varios viajes a Israel y volvió a Irán un mes antes de la guerra de junio, estableciéndose en una villa en los alrededores de la ciudad norteña de Karaj, al oeste de Teherán.

El funcionario judicial indicó que, durante su arresto en medio del conflicto bélico, se incautaron equipos electrónicos de espionaje.

Jahangir explicó que el caso fue examinado en la segunda sala del Tribunal Revolucionario de la provincia de Alborz y que la sentencia se dictará en breve.

Según informes oficiales, más de 700 personas han sido detenidas bajo sospecha de espionaje o cooperación con Israel tras la guerra de 12 días, y al menos 15 acusados han sido ejecutados hasta ahora.

En octubre Irán promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel, estableciendo la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país y prisión para el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles. EFE

ash/jgb